愛爾麗集團推動公益行動 常如山親赴那瑪夏部落捐復康巴士
愛爾麗集團持續關注偏鄉醫療與交通議題，總裁常如山今（5）日親赴高雄那瑪夏區，代表集團捐贈一輛市價逾百萬元的復康巴士，協助改善當地交通資源不足的困境，這也是集團公益捐車計畫的第62輛車輛。
那瑪夏部落因地處偏遠，前往市區需時約兩小時，復康巴士未來將成為部落居民就醫、孩童上下學的重要交通工具。考量當地幅員遼闊且缺乏安全飲水設施，常如山總裁也現場承諾，將儘速再加碼捐贈一輛復康巴士及多部飲水機，進一步提升部落整體生活品質。
愛爾麗集團多年來長期投入公益行動，關注高雄、屏東、花蓮與台東等地偏鄉需求，持續實踐企業社會責任。
在捐贈儀式中，部落居民以獨特的原住民傳統方式歡迎常如山，獻上花圈並合唱《我心已打烊》。熱愛音樂的常總裁也回以《恰似你的溫柔》、《最浪漫的事》等歌曲，現場氣氛熱絡，雙方載歌載舞、其樂融融。
活動後，原住民朋友熱情款待，準備多道在地特色料理，包括龍鬚菜、鹽烤鯛魚與手工窯烤麵包。常如山總裁品嚐後讚不絕口，並表示：「這些麵包風味極佳，希望未來能擴大販售與宅配，邀請更多人支持在地好味道。」
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言