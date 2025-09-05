愛爾麗集團推動公益行動 常如山親赴那瑪夏部落捐復康巴士

快訊

文／ 愛爾麗集團 提供

愛爾麗集團持續關注偏鄉醫療與交通議題，總裁常如山今（5）日親赴高雄那瑪夏區，代表集團捐贈一輛市價逾百萬元的復康巴士，協助改善當地交通資源不足的困境，這也是集團公益捐車計畫的第62輛車輛。

愛爾麗集團總裁常如山今赴高雄那瑪夏部落，捐贈復康巴士一輛，協助改善偏鄉交通資源。 （圖／愛爾麗集團提供）
那瑪夏部落因地處偏遠，前往市區需時約兩小時，復康巴士未來將成為部落居民就醫、孩童上下學的重要交通工具。考量當地幅員遼闊且缺乏安全飲水設施，常如山總裁也現場承諾，將儘速再加碼捐贈一輛復康巴士及多部飲水機，進一步提升部落整體生活品質。

那瑪夏部落。 （圖／愛爾麗集團提供）
愛爾麗集團多年來長期投入公益行動，關注高雄、屏東、花蓮與台東等地偏鄉需求，持續實踐企業社會責任。

在捐贈儀式中，部落居民以獨特的原住民傳統方式歡迎常如山，獻上花圈並合唱《我心已打烊》。熱愛音樂的常總裁也回以《恰似你的溫柔》、《最浪漫的事》等歌曲，現場氣氛熱絡，雙方載歌載舞、其樂融融。

活動後，原住民朋友熱情款待，準備多道在地特色料理，包括龍鬚菜、鹽烤鯛魚與手工窯烤麵包。常如山總裁品嚐後讚不絕口，並表示：「這些麵包風味極佳，希望未來能擴大販售與宅配，邀請更多人支持在地好味道。」

那瑪夏部落原住民自己做的窯烤麵包。 （圖／愛爾麗集團提供）
愛爾麗集團總裁常如山今赴高雄那瑪夏部落，捐贈復康巴士一輛，協助改善偏鄉交通資源。 （圖／愛爾麗集團提供）
