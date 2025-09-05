快訊

泰國新總理出爐！貝東塔黯然下台 「泰自豪黨」黨魁阿努廷當選

家門被打破…江祖平怒揭三立高層兒性侵 急打給他媽才脫身

阿北今天不回家！柯文哲不願欠人情要再深思 下周一再決定

玉山觀高山屋將收費 每人平日800元、假日1200元

中央社／ 南投縣5日電

玉管處興建觀高山屋，4月1日開放至今免費。玉管處今天表示，考量營運管理與維護成本，觀高山屋將收費，每人每宿平日800元、假日1200元，實施日期待作業完成後公告。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處在八通關越嶺線西段14.6公里處興建觀高山屋，今年4月1日開放，可供攀登南二段、馬博橫斷、八通關越嶺線等山友使用，設有14人寢室3間、攜帶型加壓艙（PAC）、手機充電座、炊煮區等，並派員進駐執行日常維護及服務山友。

玉管處表示，考量觀高山屋地處偏遠，興建階段材料運輸不易、完工後派員進駐經營管理及維護，且山屋有完善休憩、炊煮、充電、救護設施，並採用太陽能電力及生態廁所，為落實使用者付費原則及反映政府提供服務成本，擬具「玉山國家公園觀高山屋使用規費收費標準草案」。

此外，玉管處說，觀高山屋興建總成本約新台幣6715萬元，考量營運管理與維護成本，以年限30年、42個床位計算，每名申請住宿山友每天總成本約786.33元，假日總成本加成1.5倍為1179.5元，因此依規費法第10條第1項，觀高山屋收費每人每宿平日800元、假日1200元。

國家公園署日前公告，預告「玉山國家公園觀高山屋使用規費收費標準草案」，1個月陳述意見期至9月下旬。玉管處說，有關觀高山屋收費時程，後續將依國家公園署作業程序，再發布確定實施日期。另外，攀登玉山主群峰的重要住宿處排雲山莊，平、假日收費為每人每宿480元。

住宿 山友 玉山國家公園

延伸閱讀

玉山主群峰線亂丟垃圾 玉管處推「大淨山」帶1公斤下山可兌獎

一家三口駕車出遊遇車禍…機車騎士飛落水田 釀3人傷

玉山寶光聖堂捐贈200萬 台南丹娜絲風災專戶累計1.7億

《100%哆啦A夢&FRIENDS》巡迴特展 玉山Wallet App現場購票享9折優惠

相關新聞

消基會抽查兒童專用牙膏全數符合規定...香料標示仍不明 家長要留意

牙膏、漱口水是兒童日常清潔口腔的重要用品。消基會在今年6月於台北市、新北市連鎖賣場、生活用品店、福利中心及網路購物平台，...

TWICE演唱會「高雄漢來住一晚只要520元」？業者緊急回應了

知名韓國女團TWICE 11月將在高雄世運主場館開唱，網友昨晚在臉書社團分享，自己在Agoda預訂演唱會期間高雄漢來大飯...

高溫酷熱尤其北北桃 周末水氣到「台中以北」恐短延時豪雨

這幾天中午前後依舊高溫悶熱，普遍有機會來到33至35度，甚至有局部36度以上。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，午後...

台南楠西地震規模4.1 最大震度嘉義縣4級

根據中央氣象署最新資訊，今天下午2時57分發生芮氏規模4.1地震，地震深度12.5公里，震央位於台南市政府東北東方46....

江祖平爆料「朋友」遭性侵 衛福部：被害人憂被標籤匿名求助很常見

藝人江祖平近期連環爆料「有朋友」遭電視台幕後人員性侵，公布涉案25歲男子照片及本名，網友揪出該名男子是三立資深副總龔美富...

塔巴颱風將生成？ 粉專曝可能路徑和侵台機率 預期周日變天

從南海到菲律賓東方的低壓區不平靜，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前有2個熱帶擾動正在發展，分別是菲律賓東方9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。