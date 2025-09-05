玉管處興建觀高山屋，4月1日開放至今免費。玉管處今天表示，考量營運管理與維護成本，觀高山屋將收費，每人每宿平日800元、假日1200元，實施日期待作業完成後公告。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處在八通關越嶺線西段14.6公里處興建觀高山屋，今年4月1日開放，可供攀登南二段、馬博橫斷、八通關越嶺線等山友使用，設有14人寢室3間、攜帶型加壓艙（PAC）、手機充電座、炊煮區等，並派員進駐執行日常維護及服務山友。

玉管處表示，考量觀高山屋地處偏遠，興建階段材料運輸不易、完工後派員進駐經營管理及維護，且山屋有完善休憩、炊煮、充電、救護設施，並採用太陽能電力及生態廁所，為落實使用者付費原則及反映政府提供服務成本，擬具「玉山國家公園觀高山屋使用規費收費標準草案」。

此外，玉管處說，觀高山屋興建總成本約新台幣6715萬元，考量營運管理與維護成本，以年限30年、42個床位計算，每名申請住宿山友每天總成本約786.33元，假日總成本加成1.5倍為1179.5元，因此依規費法第10條第1項，觀高山屋收費每人每宿平日800元、假日1200元。

國家公園署日前公告，預告「玉山國家公園觀高山屋使用規費收費標準草案」，1個月陳述意見期至9月下旬。玉管處說，有關觀高山屋收費時程，後續將依國家公園署作業程序，再發布確定實施日期。另外，攀登玉山主群峰的重要住宿處排雲山莊，平、假日收費為每人每宿480元。

