快訊

泰國新總理出爐！貝東塔黯然下台 「泰自豪黨」黨魁阿努廷當選

家門被打破…江祖平怒揭三立高層兒性侵 急打給他媽才脫身

阿北今天不回家！柯文哲不願欠人情要再深思 下周一再決定

聽新聞
0:00 / 0:00

鼻子被2歲兒撞斷不自知 少婦「黃金治療期」就醫保住鼻子沒長歪

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
員榮整型外科主任陳宏銘解說被車撞倒的病患臉部重擊地面，造成眼眶多處骨折（紅圈處），下眼眶神經（筆指處)） 若長期受壓迫甚至被切斷會導致牙齒、臉部、嘴唇等部位的感覺永久喪失。圖／員榮醫院提供
員榮整型外科主任陳宏銘解說被車撞倒的病患臉部重擊地面，造成眼眶多處骨折（紅圈處），下眼眶神經（筆指處)） 若長期受壓迫甚至被切斷會導致牙齒、臉部、嘴唇等部位的感覺永久喪失。圖／員榮醫院提供

彰化縣蕭姓婦人抱兒子玩，兒子的頭往前撞她的鼻子，一陣劇痛後鼻部瘀青；張姓機車騎士被撞跌倒，右臉撞地，臉部有點腫脹。他們到醫院檢查都發現顏面骨骨折，幸好及時就醫，在黃金治療期內手術才恢復原有外貌。

員榮醫院近日收治3名顏面骨骨折病人，蕭婦鼻子被2歲兒子的頭撞上，除了鼻部瘀青另感覺「怪怪的」。張姓機車騎士被汽車撞倒，右臉重摔在地，臉部僅一些小擦傷及腫。20多歲外籍移工工作時被鋼筋反彈擊中下巴，出現約0.4公分細小撕裂傷，嘴巴張合困難。

醫師檢查與X光片確認蕭婦鼻骨前端骨折，張姓騎士經電腦斷層顯示右眼周遭有三處顏面骨骨折，外籍移工也是電腦斷層檢查後，確診下頷骨骨折，必須手術治療。

員榮醫療體系員榮醫院整形外科主任陳宏銘今指出，日常生活中顏面骨骨折不少見，因骨頭在皮肉下，患者通常只注意皮膚擦傷或腫脹，忽略顏面骨可能斷裂的風險，等瘀青腫脹逐漸消退，顯現外觀變形時，往往已錯過最佳治療時機。

他說，顏面骨骨折手術不僅攸關外觀，更影響器官功能，例如鼻骨骨折沒手術矯正復位，鼻樑歪斜會壓迫鼻腔，造成長期呼吸困難；眼眶附近的骨折可能傷害掌管顏面感覺的下眼眶神經及視神經，神經如果長期受壓迫甚至被切斷，會導致牙齒、臉部、嘴唇等部位的感覺永久喪失及永久失明；下頷骨與進食與咀嚼功能有關，若未復位固定，無法正常咬合進食，神經受壓迫可能導致下唇感覺無法恢復。

陳宏銘表示，顏面受傷後24小時內組織會腫脹，難以判斷骨折位置，不適合立即手術，5至7天消腫後醫師較能準確評估與手術復位，也就是顏面骨骨折治療「黃金期」，如果拖到受傷後的10天至14天，年輕患者的骨骼癒合速度快，骨折處已開始形成牢固的骨痂，骨折處就固定在錯誤的位置。

醫師表示，若要矯正須「打斷」骨頭進行大手術，風險與難度都大幅提高，甚至可能需要剝離大面積頭皮才能完成且復位程度不佳，萬一拖延3周以上，不僅手術複雜也會嚴重影響術後恢復與外觀，因此臉部受傷不能僅憑外觀判斷真正傷勢，應由專科醫師檢查避免錯過黃金治療期。

骨折 手術 醫師

延伸閱讀

嘉義芙蓉山驟雨傳意外 59歲登山客跌落山谷骨折送醫

82歲拜登額頭現疤痕！皮膚癌手術已完成

1/4成人卵圓孔未閉合！台中榮總最新研究揭：這手術腦再中風降90%

台南14歲女學生墜樓 左膝骨折、意識清楚送醫救治

相關新聞

消基會抽查兒童專用牙膏全數符合規定...香料標示仍不明 家長要留意

牙膏、漱口水是兒童日常清潔口腔的重要用品。消基會在今年6月於台北市、新北市連鎖賣場、生活用品店、福利中心及網路購物平台，...

TWICE演唱會「高雄漢來住一晚只要520元」？業者緊急回應了

知名韓國女團TWICE 11月將在高雄世運主場館開唱，網友昨晚在臉書社團分享，自己在Agoda預訂演唱會期間高雄漢來大飯...

高溫酷熱尤其北北桃 周末水氣到「台中以北」恐短延時豪雨

這幾天中午前後依舊高溫悶熱，普遍有機會來到33至35度，甚至有局部36度以上。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，午後...

台南楠西地震規模4.1 最大震度嘉義縣4級

根據中央氣象署最新資訊，今天下午2時57分發生芮氏規模4.1地震，地震深度12.5公里，震央位於台南市政府東北東方46....

江祖平爆料「朋友」遭性侵 衛福部：被害人憂被標籤匿名求助很常見

藝人江祖平近期連環爆料「有朋友」遭電視台幕後人員性侵，公布涉案25歲男子照片及本名，網友揪出該名男子是三立資深副總龔美富...

塔巴颱風將生成？ 粉專曝可能路徑和侵台機率 預期周日變天

從南海到菲律賓東方的低壓區不平靜，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前有2個熱帶擾動正在發展，分別是菲律賓東方9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。