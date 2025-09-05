鼻子被2歲兒撞斷不自知 少婦「黃金治療期」就醫保住鼻子沒長歪

彰化縣蕭姓婦人抱兒子玩，兒子的頭往前撞她的鼻子，一陣劇痛後鼻部瘀青；張姓機車騎士被撞跌倒，右臉撞地，臉部有點腫脹。他們到醫院檢查都發現顏面骨骨折，幸好及時就醫，在黃金治療期內手術才恢復原有外貌。

員榮醫院近日收治3名顏面骨骨折病人，蕭婦鼻子被2歲兒子的頭撞上，除了鼻部瘀青另感覺「怪怪的」。張姓機車騎士被汽車撞倒，右臉重摔在地，臉部僅一些小擦傷及腫。20多歲外籍移工工作時被鋼筋反彈擊中下巴，出現約0.4公分細小撕裂傷，嘴巴張合困難。

經醫師檢查與X光片確認蕭婦鼻骨前端骨折，張姓騎士經電腦斷層顯示右眼周遭有三處顏面骨骨折，外籍移工也是電腦斷層檢查後，確診下頷骨骨折，必須手術治療。

員榮醫療體系員榮醫院整形外科主任陳宏銘今指出，日常生活中顏面骨骨折不少見，因骨頭在皮肉下，患者通常只注意皮膚擦傷或腫脹，忽略顏面骨可能斷裂的風險，等瘀青腫脹逐漸消退，顯現外觀變形時，往往已錯過最佳治療時機。

他說，顏面骨骨折手術不僅攸關外觀，更影響器官功能，例如鼻骨骨折沒手術矯正復位，鼻樑歪斜會壓迫鼻腔，造成長期呼吸困難；眼眶附近的骨折可能傷害掌管顏面感覺的下眼眶神經及視神經，神經如果長期受壓迫甚至被切斷，會導致牙齒、臉部、嘴唇等部位的感覺永久喪失及永久失明；下頷骨與進食與咀嚼功能有關，若未復位固定，無法正常咬合進食，神經受壓迫可能導致下唇感覺無法恢復。

陳宏銘表示，顏面受傷後24小時內組織會腫脹，難以判斷骨折位置，不適合立即手術，5至7天消腫後醫師較能準確評估與手術復位，也就是顏面骨骨折治療「黃金期」，如果拖到受傷後的10天至14天，年輕患者的骨骼癒合速度快，骨折處已開始形成牢固的骨痂，骨折處就固定在錯誤的位置。

醫師表示，若要矯正須「打斷」骨頭進行大手術，風險與難度都大幅提高，甚至可能需要剝離大面積頭皮才能完成且復位程度不佳，萬一拖延3周以上，不僅手術複雜也會嚴重影響術後恢復與外觀，因此臉部受傷不能僅憑外觀判斷真正傷勢，應由專科醫師檢查避免錯過黃金治療期。

商品推薦