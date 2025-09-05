楊双子、金翎赴美巡迴演講 登布魯克林圖書節

作家楊双子與翻譯家金翎去年以「臺灣漫遊錄」獲得美國國家圖書獎，9月起將赴美國巡迴演講並參加布魯克林圖書節，首場演說將於17日在哥倫比亞大學登場。

根據文化部發布新聞稿，楊双子與金翎繼今年2月赴美國紐約與洛杉磯舉行多場講座，場場爆滿且反應熱烈，在文化部支持下，本月再度赴美，展開第2階段文學巡迴講座。

駐紐約台北文化中心表示，這次巡迴將與駐休士頓辦事處台灣書院合作，行程橫跨紐約、麻薩諸塞州、密西根州與德州，預計舉辦超過10場講座，讓更多美國讀者近距離感受台灣文學的魅力。

其中，楊双子受邀參加布魯克林圖書節主節目暨文學市集日，21日將與來自千里達及托巴哥的作家克萊兒．亞當（Claire Adam）及賈斯汀．海恩斯（JustinHaynes）同台交流。

布魯克林圖書節自2006年創辦以來，已成為紐約規模最大文學盛會，今年適逢20週年，將於14日至22日舉辦為期9天的活動，預計超過300位作家與250家出版社參與，2023年台灣作家陳思宏以「鬼地方」首次入選，是第1位憑藉外譯作品參與的台灣作家，今年再度由楊双子獲邀。

駐紐約台北文化中心指出，這次巡迴將跨出紐約地區，走向更多美國城市，讓更多國際讀者能與作家、譯者面對面交流，深入認識台灣的文學風貌與創作能量。

