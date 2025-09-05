消基會抽查兒童專用牙膏全數符合規定...香料標示仍不明 家長要留意
牙膏、漱口水是兒童日常清潔口腔的重要用品。消基會在今年6月於台北市、新北市連鎖賣場、生活用品店、福利中心及網路購物平台，購買 25件兒童專用牙膏與漱口水，並進行標示與重金屬檢測。結果顯示，所有樣品在 鉛、鎘、砷及汞等重金屬檢驗上均符合規定，家長可放心選用。
本次調查樣品包含兒童專用牙膏19件、漱口水6件，總計25件。產地涵蓋台灣（10件）、日本（3件）、義大利（3件）、中國大陸（2件）、韓國（2件）、泰國（2件）、以及馬來西亞、德國、斯洛伐克各1件。
消基會指出，25件樣品中全數含有「香料」，但標示方式多以 Flavor、Fragrance、Aroma 等籠統字樣呈現，缺乏具體成分揭露。僅有 「舒酸定強化琺瑯質兒童牙膏溫和薄荷65克」 明確標示草案列管的香料成分（如 Limonene）。
依照食藥署今年預告的「化妝品應標示之特定香精或香料成分」草案，若產品中含有的24項特定香料成分超過規定濃度門檻（沖洗型＞0.01％、非沖洗型＞0.001％），未來將必須強制具名標示，不能再以籠統詞代替。此舉主要目的在於提升商品成分透明度、保障消費者知情權，並接軌國際規範。
消基會提醒，雖然目前市售兒童牙膏、漱口水在重金屬檢測上均符合安全標準，但因標示多數未揭露實際香料種類，若孩子有皮膚或呼吸道過敏體質，家長在挑選時仍需多加留意，並可持續關注未來法規上路後的標示變化。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言