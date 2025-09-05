快訊

消基會抽查兒童專用牙膏全數符合規定...香料標示仍不明 家長要留意

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
消基會今天公布兒童專用牙膏、漱口水檢驗結果，本次測試25件樣品的鉛、鎘、砷及汞，結果均未檢出（定量極限為1 ppm），統統符合規定。圖／消基會提供
消基會今天公布兒童專用牙膏、漱口水檢驗結果，本次測試25件樣品的鉛、鎘、砷及汞，結果均未檢出（定量極限為1 ppm），統統符合規定。圖／消基會提供

牙膏、漱口水是兒童日常清潔口腔的重要用品。消基會在今年6月於台北市、新北市連鎖賣場、生活用品店、福利中心及網路購物平台，購買 25件兒童專用牙膏與漱口水，並進行標示與重金屬檢測。結果顯示，所有樣品在 鉛、鎘、砷及汞等重金屬檢驗上均符合規定，家長可放心選用。

本次調查樣品包含兒童專用牙膏19件、漱口水6件，總計25件。產地涵蓋台灣（10件）、日本（3件）、義大利（3件）、中國大陸（2件）、韓國（2件）、泰國（2件）、以及馬來西亞、德國、斯洛伐克各1件。

消基會指出，25件樣品中全數含有「香料」，但標示方式多以 Flavor、Fragrance、Aroma 等籠統字樣呈現，缺乏具體成分揭露。僅有 「舒酸定強化琺瑯質兒童牙膏溫和薄荷65克」 明確標示草案列管的香料成分（如 Limonene）。

依照食藥署今年預告的「化妝品應標示之特定香精或香料成分」草案，若產品中含有的24項特定香料成分超過規定濃度門檻（沖洗型＞0.01％、非沖洗型＞0.001％），未來將必須強制具名標示，不能再以籠統詞代替。此舉主要目的在於提升商品成分透明度、保障消費者知情權，並接軌國際規範。

消基會提醒，雖然目前市售兒童牙膏、漱口水在重金屬檢測上均符合安全標準，但因標示多數未揭露實際香料種類，若孩子有皮膚或呼吸道過敏體質，家長在挑選時仍需多加留意，並可持續關注未來法規上路後的標示變化。

消基會

