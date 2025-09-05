沒空只能晚上慢跑？ 專家警告夜晚戶外運動恐更傷身

現在人重視養生，除了飲食注重均衡營養之外，也會透過運動來讓自己身強體壯。有一名女網友表示最近因為健康亮紅燈，所以想抽空去慢跑，增強抵抗力，因此她想問大家平時運動的時間和地點？

原PO在PTT以「大家晚上會去慢跑嗎」為題發文，她說最近因為壓力大、皮膚有點過敏，醫生要她平時有空就去慢跑，運動一下，對身體會有幫助。原PO因為不常慢跑，不知道什麼地方比較適合跑步，因此上網發文，「大家慢跑都會去哪裡跑步呢？公園、操場？會不會很熱？」

貼文引起熱議，不少人認為空氣太糟，不建議在戶外運動，「室外先不要，肺腺癌很可怕」、「外面空氣超髒的，在外面運動很蠢」、「在外面慢跑是幫國家用肺發電，外面空氣超髒的，在外面運動很蠢」；其中在家超慢跑是最多人推薦的運動，「在家地上鋪軟墊，開風扇原地跑，不熱」、「在家超慢跑」、「室內超慢跑正夯，每天跑一小時邊追劇」、「超慢跑+1，簡單又方便」。

其他網友也提供不同意見，「七、八點晚上的小學操場，附近住戶都會去那運動，就是要流汗，促進新陳代謝」、「去健身房，外面太髒…平日多次的訓練絕對選室內」、「怕熱就跑跑步機看看」、「半夜去跑比較不熱吧」、「有樹的公園空氣不會很差，又沒叫妳在大馬路旁邊跑」、「去運動中心或健身房跑」。

據《Heho健康網》報導，晚上運動，其實就是在一整天上班的勞累之後，又去高強度的運動，壓力也會造成交感神經亢奮，即使是沒有太多活動的上班族，也可能造成一定程度的負擔。除了太累之外，其實在晚上運動，空汙指數更高，對身體影響更大，因為累積了一整天的交通廢氣，到了晚上氣溫降低，空氣汙染的粒子都會沉積在地面附近，如果晚上在戶外運動的話，等於PM2.5吸好吸滿。

商品推薦