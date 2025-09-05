快訊

泰國新總理出爐！貝東塔黯然下台 「泰自豪黨」黨魁阿努廷當選

家門被打破…江祖平怒揭三立高層兒性侵 急打給他媽才脫身

阿北今天不回家！柯文哲不願欠人情要再深思 下周一再決定

聽新聞
0:00 / 0:00

沒空只能晚上慢跑？ 專家警告夜晚戶外運動恐更傷身

聯合新聞網／ 綜合報導
現代人生活忙碌，想運動也只能等下班後才有時間。 示意圖／ingimage
現代人生活忙碌，想運動也只能等下班後才有時間。 示意圖／ingimage

現在人重視養生，除了飲食注重均衡營養之外，也會透過運動來讓自己身強體壯。有一名女網友表示最近因為健康亮紅燈，所以想抽空去慢跑，增強抵抗力，因此她想問大家平時運動的時間和地點？

原PO在PTT以「大家晚上會去慢跑嗎」為題發文，她說最近因為壓力大、皮膚有點過敏，醫生要她平時有空就去慢跑，運動一下，對身體會有幫助。原PO因為不常慢跑，不知道什麼地方比較適合跑步，因此上網發文，「大家慢跑都會去哪裡跑步呢？公園、操場？會不會很熱？」

貼文引起熱議，不少人認為空氣太糟，不建議在戶外運動，「室外先不要，肺腺癌很可怕」、「外面空氣超髒的，在外面運動很蠢」、「在外面慢跑是幫國家用肺發電，外面空氣超髒的，在外面運動很蠢」；其中在家超慢跑是最多人推薦的運動，「在家地上鋪軟墊，開風扇原地跑，不熱」、「在家超慢跑」、「室內超慢跑正夯，每天跑一小時邊追劇」、「超慢跑+1，簡單又方便」。

其他網友也提供不同意見，「七、八點晚上的小學操場，附近住戶都會去那運動，就是要流汗，促進新陳代謝」、「去健身房，外面太髒…平日多次的訓練絕對選室內」、「怕熱就跑跑步機看看」、「半夜去跑比較不熱吧」、「有樹的公園空氣不會很差，又沒叫妳在大馬路旁邊跑」、「去運動中心或健身房跑」。

據《Heho健康網》報導，晚上運動，其實就是在一整天上班的勞累之後，又去高強度的運動，壓力也會造成交感神經亢奮，即使是沒有太多活動的上班族，也可能造成一定程度的負擔。除了太累之外，其實在晚上運動，空汙指數更高，對身體影響更大，因為累積了一整天的交通廢氣，到了晚上氣溫降低，空氣汙染的粒子都會沉積在地面附近，如果晚上在戶外運動的話，等於PM2.5吸好吸滿。

養生 空氣汙染

延伸閱讀

煮麵容易黏在一起？ 專家傳授3步驟：不黏還可以很Q彈

洋蔥外表正常為何「中間爛掉」？專家揭難辨原因 曝挑選秘訣

不是熱銷就好用 好市多10大雷品曝光！衛生紙也被專家點名

爸媽送房後悔了怎麼辦？專家揭密「最省錢做法」

相關新聞

消基會抽查兒童專用牙膏全數符合規定...香料標示仍不明 家長要留意

牙膏、漱口水是兒童日常清潔口腔的重要用品。消基會在今年6月於台北市、新北市連鎖賣場、生活用品店、福利中心及網路購物平台，...

TWICE演唱會「高雄漢來住一晚只要520元」？業者緊急回應了

知名韓國女團TWICE 11月將在高雄世運主場館開唱，網友昨晚在臉書社團分享，自己在Agoda預訂演唱會期間高雄漢來大飯...

高溫酷熱尤其北北桃 周末水氣到「台中以北」恐短延時豪雨

這幾天中午前後依舊高溫悶熱，普遍有機會來到33至35度，甚至有局部36度以上。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，午後...

台南楠西地震規模4.1 最大震度嘉義縣4級

根據中央氣象署最新資訊，今天下午2時57分發生芮氏規模4.1地震，地震深度12.5公里，震央位於台南市政府東北東方46....

江祖平爆料「朋友」遭性侵 衛福部：被害人憂被標籤匿名求助很常見

藝人江祖平近期連環爆料「有朋友」遭電視台幕後人員性侵，公布涉案25歲男子照片及本名，網友揪出該名男子是三立資深副總龔美富...

塔巴颱風將生成？ 粉專曝可能路徑和侵台機率 預期周日變天

從南海到菲律賓東方的低壓區不平靜，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前有2個熱帶擾動正在發展，分別是菲律賓東方9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。