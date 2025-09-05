TWICE演唱會「高雄漢來住一晚只要520元」？業者緊急回應了

知名韓國女團TWICE 11月將在高雄世運主場館開唱，網友昨晚在臉書社團分享，自己在Agoda預訂演唱會期間高雄漢來大飯店一晚，雙人房價含隔日早餐只要520元，等於房價打了0.7折，吸引大批網友緊急下訂。據了解，高雄漢來大飯店平日房價至少5000元起跳，若遇到演唱會等大型活動則要破萬元，難怪網友直呼「這是什麼不可思議的價格」，「管他認不認帳，先訂再說。」

高雄漢來大飯店今天緊急發新聞稿回應，因第三方訂房平台Agoda部分房價顯示錯誤，由於訂單仍在Agoda端，飯店已持續與該平台進行了解與責任釐清，有關消費者關注的權利，也會積極協助與該訂房平台處理。

後續話題仍持續發燒，網友發文表示，「希望飯店能誠信至上，博得滿堂彩」，「今天有222個人下訂，這麼多人，99％會被取消」，「希望飯店認帳，因為我也有訂到538的港景房」。但也有曾有相關經驗的網友指出，「Agoda最後會直接把你取消然後補償a金」，也有人稍早一查海景房「變3萬了！」

