快訊

台鐵國慶連假加開104班列車 9/10開放訂票

中央社／ 台北5日電
因應國慶連續假期疏運旅客需要，台鐵公司今天宣布，10月9日起至13日共5天，全線加開各級列車共104班，將於9月10日凌晨0時起開放訂票。聯合報系資料照 楊德宜
因應國慶連續假期疏運旅客需要，台鐵公司今天宣布，10月9日起至13日共5天，全線加開各級列車共104班，將於9月10日凌晨0時起開放訂票。聯合報系資料照 楊德宜

因應國慶連續假期疏運旅客需要，台鐵公司今天宣布，10月9日起至13日共5天，全線加開各級列車共104班，將於9月10日凌晨0時起開放訂票。

台鐵先前已開放教師節、中秋連假訂票，今天公告國慶連假訂票資訊。

台鐵透過新聞稿表示，國慶連續假期車票自9月10日凌晨0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，自10月9日至13日共5天，全線加開各級列車共104班。

其中，包含東線實名制列車4班、北半環跨線自強號列車4班、南半環跨線自強號列車6班；另為加強疏運旅客，10月9日至13日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

至於東線實名制列車班次，台鐵表示，9月11日凌晨0時起，將開放設籍花蓮縣與台東縣國民身分證字號U、V開頭者，或上述兩者配偶及直系血親一親等民眾訂票。

台鐵 國慶

