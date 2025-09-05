台南楠西地震規模4.1 最大震度嘉義縣4級

快訊

中央社／ 台北5日電
圖擷自中央氣象署
圖擷自中央氣象署

根據中央氣象署最新資訊，今天下午2時57分發生芮氏規模4.1地震，地震深度12.5公里，震央位於台南市政府東北東方46.4公里(位於台南市楠西區)，最大震度嘉義縣4級。

