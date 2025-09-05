快訊

江祖平控三立高層兒「心臟病藥偷換鎮定劑」性侵 學妹再爆曾遭騷擾

「這不是我的阿嬤！」新竹市立殯儀館誤燒遺體 家屬崩潰怒毆業者

【重磅快評】拿觀光優等生當墊背 官員不知攻錯真汗顏

聯合報／ 主筆室
台灣交通繼美媒CNN形容為行人地獄，最新又有德媒點名沒緩解跡象，觀光署官員稱是片面誤解，泰國的交通比台灣還差。記者許正宏／攝影
台灣交通繼美媒CNN形容為行人地獄，最新又有德媒點名沒緩解跡象，觀光署官員稱是片面誤解，泰國的交通比台灣還差。記者許正宏／攝影

繼CNN形容台灣交通是「行人地獄」之後，最近又有德國媒體報導稱台灣交通死亡人數比911恐怖，呼籲要來台旅遊者三思。這則報導引來官方關注，交通部路政及道安司回應四平八穩，表示確有改善空間，感謝外媒提醒；不過交通部觀光署卻稱這是片面誤解，還說觀光大國泰國的交通比台灣還差，這種回應根本畫錯重點，還得罪泰國，足列負面案例。 

德國媒體bne IntelliNews日前報導，指2022年全台發生超過37.5萬起事故，造成3千多人死亡，38.9萬人受傷，比911恐攻死亡人數2977人還多；報導更指台灣駕駛多半缺乏交通規則意識，行人走在路上像是在玩「生死遊戲」，政府雖陸續推動行人保護措施與增設監視器，罰款卻偏低，作者曾向警方反映卻遭漠視，文末呼籲要到台灣旅遊者要三思。

這篇報導有其根據，並非憑空杜，自有參考價值。主責的交通部路政及道安司司長吳東凌回應，從數據看來確有改善空間，感謝外媒報導提醒，未來改變的速度及幅度可以再快、再大一點；有關警方執法，他表示會與警政署溝通；針對外媒呼籲旅客來台前要三思，吳認為有點過頭，希望不要影響到台灣觀光，台灣風景美、民眾也友善，全球觀光客可以放心來台灣玩。

吳東凌沒有否認台灣交通有改善空間，某種程度為警方執法說話，也認為外媒呼籲來台前要三思的說法為有點過頭。坦白說，這樣的回應還算合宜，一方面強調會努力持續改善交通安全，也顧及警方立場，更不忘為觀光加持，算是面面俱到。

比較有爭議的是觀光署官員的態度，指外媒報導對台灣觀光形象有傷害，這只是片面誤解；官員還以自身的觀察，直指泰國的交通環境就比台灣還要差，還是有很多國際旅客喜愛台灣旅遊環境。

觀光署管的是觀光，泰國交通不好是事實，但由觀光署官員來點評，恐怕就撈過界了。該署官員稱報導對台灣觀光有負面影響，但台灣觀光近年來的觀光表現差強人意卻是事實。台灣今年的目標為1000萬人次，但日前已悄悄下調到900萬人次，再往前看，2021年僅14萬人次，2022年60萬6346人次、2023年648.7萬人次、2024年785.8萬人次，始終沒回到疫情前的高峰。 

反觀泰國的表現又如何？2020年受疫情影響，觀光客人數全面下滑，2021年僅有42.8萬人次，但到了2024年已強勁復甦，國際旅客達3554萬人次，已接近2019年的水準；泰國政府更將今年訂為「驚豔泰國觀光暨體育年」，目標設定在3600萬至3900萬人次，表現出極為旺盛的企圖心。 

泰國觀光排名一直名列前茅，去年被《CEOWORLD》雜誌選為「最佳旅遊國家」榜首，曼谷在2023年和2024年也分別被萬事達卡和歐睿國際評選為「全球最受歡迎城市」。這些評價並非從天而降，而是泰國官方提供多國免簽待遇、延長停留期間，簡化入境手續、改善基礎設施、重啟航班航線、充實旅遊元素及豐富旅遊體驗，一步步累積而來，台灣被外媒報導說交通差，竟想拿觀光優等生來當墊背，不思他山之石攻錯，還真是令人汗顏。

泰國 觀光署 行人地獄

延伸閱讀

官員稱泰國交通比台灣差 Cheap：笑死「小學生式比爛」

泰國總理選舉：從「三國鼎立」到「小藍變大藍」，阿努廷或成9%總理？

定向越野／中華隊4精兵啟程清邁 備戰第5屆泰國錦標賽

德媒指台灣交通死亡數「比911恐攻還多」！交通部回應：確實還有改善空間

相關新聞

TWICE演唱會「高雄漢來住一晚只要520元」？業者緊急回應了

知名韓國女團TWICE 11月將在高雄世運主場館開唱，網友昨晚在臉書社團分享，自己在Agoda預訂演唱會期間高雄漢來大飯...

高溫酷熱尤其北北桃 周末水氣到「台中以北」恐短延時豪雨

這幾天中午前後依舊高溫悶熱，普遍有機會來到33至35度，甚至有局部36度以上。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，午後...

台南楠西地震規模4.1 最大震度嘉義縣4級

根據中央氣象署最新資訊，今天下午2時57分發生芮氏規模4.1地震，地震深度12.5公里，震央位於台南市政府東北東方46....

江祖平爆料「朋友」遭性侵 衛福部：被害人憂被標籤匿名求助很常見

藝人江祖平近期連環爆料「有朋友」遭電視台幕後人員性侵，公布涉案25歲男子照片及本名，網友揪出該名男子是三立資深副總龔美富...

塔巴颱風將生成？ 粉專曝可能路徑和侵台機率 預期周日變天

從南海到菲律賓東方的低壓區不平靜，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前有2個熱帶擾動正在發展，分別是菲律賓東方9...

國道8號西向五車追撞全線封閉搶救 警籲提早改道

國道8號往西4.5公里、靠近台南系統路段上午10點前發生5輛大小車輛追撞事故。肇事車輛占據內外側路面以及路肩，全線封閉處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。