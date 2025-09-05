【重磅快評】拿觀光優等生當墊背 官員不知攻錯真汗顏

繼CNN形容台灣交通是「行人地獄」之後，最近又有德國媒體報導稱台灣交通死亡人數比911恐怖，呼籲要來台旅遊者三思。這則報導引來官方關注，交通部路政及道安司回應四平八穩，表示確有改善空間，感謝外媒提醒；不過交通部觀光署卻稱這是片面誤解，還說觀光大國泰國的交通比台灣還差，這種回應根本畫錯重點，還得罪泰國，足列負面案例。

德國媒體bne IntelliNews日前報導，指2022年全台發生超過37.5萬起事故，造成3千多人死亡，38.9萬人受傷，比911恐攻死亡人數2977人還多；報導更指台灣駕駛多半缺乏交通規則意識，行人走在路上像是在玩「生死遊戲」，政府雖陸續推動行人保護措施與增設監視器，罰款卻偏低，作者曾向警方反映卻遭漠視，文末呼籲要到台灣旅遊者要三思。

這篇報導有其根據，並非憑空杜，自有參考價值。主責的交通部路政及道安司司長吳東凌回應，從數據看來確有改善空間，感謝外媒報導提醒，未來改變的速度及幅度可以再快、再大一點；有關警方執法，他表示會與警政署溝通；針對外媒呼籲旅客來台前要三思，吳認為有點過頭，希望不要影響到台灣觀光，台灣風景美、民眾也友善，全球觀光客可以放心來台灣玩。

吳東凌沒有否認台灣交通有改善空間，某種程度為警方執法說話，也認為外媒呼籲來台前要三思的說法為有點過頭。坦白說，這樣的回應還算合宜，一方面強調會努力持續改善交通安全，也顧及警方立場，更不忘為觀光加持，算是面面俱到。

比較有爭議的是觀光署官員的態度，指外媒報導對台灣觀光形象有傷害，這只是片面誤解；官員還以自身的觀察，直指泰國的交通環境就比台灣還要差，還是有很多國際旅客喜愛台灣旅遊環境。

觀光署管的是觀光，泰國交通不好是事實，但由觀光署官員來點評，恐怕就撈過界了。該署官員稱報導對台灣觀光有負面影響，但台灣觀光近年來的觀光表現差強人意卻是事實。台灣今年的目標為1000萬人次，但日前已悄悄下調到900萬人次，再往前看，2021年僅14萬人次，2022年60萬6346人次、2023年648.7萬人次、2024年785.8萬人次，始終沒回到疫情前的高峰。

反觀泰國的表現又如何？2020年受疫情影響，觀光客人數全面下滑，2021年僅有42.8萬人次，但到了2024年已強勁復甦，國際旅客達3554萬人次，已接近2019年的水準；泰國政府更將今年訂為「驚豔泰國觀光暨體育年」，目標設定在3600萬至3900萬人次，表現出極為旺盛的企圖心。

泰國觀光排名一直名列前茅，去年被《CEOWORLD》雜誌選為「最佳旅遊國家」榜首，曼谷在2023年和2024年也分別被萬事達卡和歐睿國際評選為「全球最受歡迎城市」。這些評價並非從天而降，而是泰國官方提供多國免簽待遇、延長停留期間，簡化入境手續、改善基礎設施、重啟航班航線、充實旅遊元素及豐富旅遊體驗，一步步累積而來，台灣被外媒報導說交通差，竟想拿觀光優等生來當墊背，不思他山之石攻錯，還真是令人汗顏。

