醫詐領研究與採購費逾3000萬元 北榮：已停聘

中央社／ 台北5日電
已退休的鄭姓醫師任職台北榮總期間，以不實研究需求請購醫材詐領經費3377萬3681元，遭貪汙治罪條例起訴。北榮今早發聲明表示，去年4月停止特約，今年起停聘。聯合報資料照片
台北榮民總醫院鄭姓醫師涉嫌詐領醫院採購款項，另於任職陽明交大時詐領研究計畫經費遭依貪污治罪條例等罪起訴。台北榮總今天表示，對不法行為零容忍，已停聘鄭姓退休醫師。

台北榮總今天透過文字對媒體表示，鄭姓退休醫師行為，已對醫院聲譽造成嚴重影響，院方於案發後，即刻採取斷然措施，於去年113年4月份停止特約，114年起停聘。

北榮重申，對任何不法行為採取零容忍立場，並嚴格要求全院主管與工作人員恪守「清廉、正直、能幹、圓融、和諧」核心價值，以維護醫療專業及社會信任。

根據士林地檢署起訴書，鄭男曾擔任陽明交通大學教授，也統籌榮總神經再生實驗室行政事務；自民國91年至112年間，涉嫌指示醫檢師張女與醫療廠商余姓、朱姓夫妻配合，以虛報耗材、不實請購與核銷方式，詐領採購款項與國科會研究計畫經費等，共新台幣3377萬餘元，依貪污治罪條例等罪起訴鄭男等5人。

醫師 榮總 貪污

