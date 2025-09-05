下週汽柴油估持平或小漲1角 95無鉛可能升抵29元

快訊

中央社／ 台北5日電

美國持續針對伊朗石油產業實施制裁，加上俄烏和平談判無進展，推升國際油價。按浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估8日凌晨零時起，汽、柴油每公升不調整或調漲新台幣0.1元。

按此預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.4至27.5元、95無鉛汽油每公升28.9元至29元、98無鉛汽油每公升30.9元至31元、超級柴油每公升26.4元至26.5元。

中油累算至9月4日的調價指標7D3B週均價為70.10美元，較上週69.22美元上漲0.88美元。本週新台幣兌美元匯率為30.685元，較上週30.556元貶值0.129元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.8元，柴油調漲0.4元。

不過，中油啟動平穩措施後，預估下週汽油不調整或調漲0.1元、柴油不調整或調漲0.1元。台灣中油將於7日中午12時正式公布實際調整金額。

