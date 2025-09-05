下週汽柴油估持平或小漲1角 95無鉛可能升抵29元
美國持續針對伊朗石油產業實施制裁，加上俄烏和平談判無進展，推升國際油價。按浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估8日凌晨零時起，汽、柴油每公升不調整或調漲新台幣0.1元。
按此預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.4至27.5元、95無鉛汽油每公升28.9元至29元、98無鉛汽油每公升30.9元至31元、超級柴油每公升26.4元至26.5元。
中油累算至9月4日的調價指標7D3B週均價為70.10美元，較上週69.22美元上漲0.88美元。本週新台幣兌美元匯率為30.685元，較上週30.556元貶值0.129元。
依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.8元，柴油調漲0.4元。
不過，中油啟動平穩措施後，預估下週汽油不調整或調漲0.1元、柴油不調整或調漲0.1元。台灣中油將於7日中午12時正式公布實際調整金額。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言