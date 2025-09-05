不只服藥要注意！營養師警告中秋嗑柚子「6種人要當心」
再過一個月就要過中秋，香甜多汁的文旦柚正當季，是許多人應景必吃的水果。不過營養師高敏敏今（5日）在臉書發文提醒，雖然柚子營養滿分，但不只服藥者要注意，共有6類族群在吃柚子時要格外小心。
高敏敏提醒以下6種人吃柚子要注意：
腎臟疾病患者
柚子含鉀量不低，腎臟病患者代謝鉀離子的能力較差，過量攝取可能導致高血鉀，嚴重甚至引起心律不整。
容易胃食道逆流者
柚子酸度較高，會刺激胃酸分泌，若空腹食用，可能加重胃灼熱、胃酸逆流或脹氣症狀。
糖尿病或需控制血糖者
柚子雖清爽，但一顆柚子糖分相當於三份水果，若攝取過量，容易導致血糖快速升高。
手腳冰冷體質者
柚子屬寒涼性水果，吃多了恐讓氣血循環更差，手腳冰冷情況加劇。
消化道虛弱者
腸胃敏感、易腹瀉的人若一次吃太多柚子，可能因膳食纖維與水分豐富而刺激腸胃，加速蠕動導致不適。
服藥中者
柚子、葡萄柚含有「呋喃香豆素」，會抑制肝臟酵素CYP3A4，使藥物分解變慢，導致藥物濃度升高，如同「不小心吃了雙倍劑量」，副作用風險大增。
高敏敏也特別點出，7大類藥物不能與柚子同食，包括免疫抑制劑、降血脂藥、降血壓藥、抗組織胺、抗心律不整藥、抗栓塞藥、抗癲癇藥。她提醒，不是僅「吃藥當下」不能配柚子，前後幾小時內也會受影響，甚至最好在整個用藥期間完全避免柚子或葡萄柚類製品，包括果汁。若真的很想吃，一定要先諮詢醫師或藥師的專業意見。

