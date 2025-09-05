168斷食不一定適合你別硬拚？長期維持選1212…更容易融入日常

不一定要嚴格的168斷食 長期1212微斷食就有效

其實我比較建議大家先用溫和的斷食即可，就是「1212微斷食」，也就是每天吃東西十二小時，不吃東西十二小時)。相較於168斷食，1212微斷食這種溫和的方式，更能長期維持，容易融入日常生活，而且同樣能帶來顯著的健康效益。例如，若你在晚上七點結束晚餐，則可在隔天早上七點享用早餐，達到十二小時的禁食時間，且不易引起飢餓感，適合大多數人嘗試。然而還是要看每個人的身體狀況來評估是否合適，譬如高齡長者，其實是需要更多的蛋白質攝取，是否會因斷食而減少食物的攝取，進而引發肌肉分解，長期導致肌少症？這需要與醫師和營養師討論評估，依個人體況，選擇適合自己的斷食時間長度非常重要。

早餐分量配比多 讓你更不易發胖 血糖更穩定

如果為了168斷食而不吃早餐，中午隨意吃很少，結果全部累積在晚餐時大吃一頓（我的個案朋友之前習慣這樣做），讓你的腸胃道與代謝系統晚上還要加班，這樣就本末倒置了，身體怎麼會變好呢？當然長期下來減重也不會太順利。

吃早餐，就是幫你校準生理週邊時鐘的好方法，我們的身體就像一座有固定作息的機器，每天早上需要一個「開機按鈕」來啟動，而這個按鈕就是「早餐」！吃早餐不只是讓我們不餓，更是用來喚醒身體的代謝系統，特別是肝臟的生理時鐘。當肝臟的運作時間規律，整個代謝系統就能有效率地發揮功能。

吃熱食或辛香料時，身體會發熱甚至流汗，這是因為我們的身體在消化食物時，會產生一種「燃燒熱能」的作用，學理上叫做「食物誘導性產熱」。

早餐應該包含足夠的蛋白質、適量的碳水化合物與健康脂肪，因為早上的蛋白質產熱效率是最高的，碳水化合物次之。因此早餐吃對食物（如雞蛋、豆漿、全穀雜糧)，不但能讓身體暖起來，也能幫助燃燒熱量，讓你更有精神。 方舟文化《逆轉胰島素阻抗 21天重啟健康代謝：精準控糖、有效減重、降低發炎，找回年輕活力與修復力！》作者：呂美寶

再者，人體的能量運作機制會隨著時間改變。在白天，我們主要燃燒葡萄糖來提供能量（葡萄糖來自碳水化合物，如米飯、水果等）；到了夜晚，當我們進入睡眠，身體會轉換模式，開始燃燒脂肪，作為主要能量來源。這種轉換受晝夜節律控制，是自然的代謝調節方式，聽起來很棒，晚上睡覺就能燃燒脂肪了！然而，若晚上太晚吃或習慣吃宵夜，身體會優先消耗宵夜的熱量，延後脂肪燃燒的時機，反而抑制脂肪代謝。當這樣的習慣再加上不吃早餐，會進一步擾亂代謝節律，增加脂肪堆積與代謝症候群風險。因此，不吃早餐又愛吃宵夜，的確更容易讓脂肪囤積、體重增加。

對於血糖來說，由於早上是一天當中胰島素敏感性最佳的時刻，早餐後的胰島素反應通常比較好，能夠幫助血糖順利進到細胞中運用，產生能量，讓我們擁有精神活力。因此我也不建議早餐的整體熱量過低，因為會導致一整天更有強烈的飢餓感，並增加對甜食的渴望，很容易「破功」。

吃早餐能啟動肝臟代謝 並促進毒素排出

肝臟是身體的「代謝中心」，負責把我們吃的食物轉化成能量，或儲存起來以備不時之需。而早餐對於啟動肝臟的代謝特別重要，研究發現，當吃完早餐後，肝臟的代謝活動會比吃晚餐時更活躍。這是因為早餐之前，我們經歷了一整夜的空腹狀態，因此一早身體對營養的吸收和運用，就會變得特別有效率。而這樣的肝臟代謝優勢，在早餐特別明顯，午餐和晚餐的代謝效果就沒有早餐來得好。

更重要的是，吃早餐還能刺激膽囊收縮，排出膽汁，促進毒素排出。在夜間休息時，肝臟會積極分解體內的廢物與毒素，並將這些毒素轉化為可以透過膽汁排出的形式。當我們一早吃早餐，特別是吃富含膳食纖維與健康脂肪的早餐（如蔬果、全穀雜糧、堅果、酪梨等），就會促進膽囊收縮，將膽汁釋放到腸道中，這些帶有毒素的膽汁會跟食物殘渣混合形成糞便，這樣就能很有效率地將昨晚肝臟努力工作代謝的毒素，透過糞便排出體外。如果不吃早餐，膽汁可能長時間滯留在膽囊內，減少了將毒素排出的機會，甚至可能增加膽結石風險。因此，養成吃早餐的習慣，不僅有助於啟動肝臟代謝、提升能量消耗，還能幫助消化與肝膽解毒系統的健康，真的太重要了！

吃早餐能降低血壓 預防心血管疾病

我們的血壓並不是固定的，而是會隨著一天的時間有所變化：白天活動時，血壓自然上升，以確保足夠的血液供應給大腦和肌肉；晚上休息時，血壓會下降，讓身體進入修復與恢復模式。如果你不吃早餐，血壓不降反升！這是為什麼呢？當身體長時間處於空腹狀態，就會視這種情況為一種「壓力」，並啟動自我保護機制。這時候，身體會釋放「壓力荷爾蒙」（如皮質醇、腎上腺素），這些荷爾蒙會讓血管收縮，可能導致血壓升高。

如果只是偶爾不吃早餐，短時間內身體還能適應。但長期不吃早餐，血壓就會長時間維持在較高的程度，心臟負擔變大，進而增加高血壓、心臟病、腦中風的風險。

日本國立癌症研究中心與大阪大學合作進行的大規模研究，追蹤了約八萬名四十五至七十四歲的男女，研究期間長達十三年。結果發現，經常不吃早餐的人比每天吃早餐的人，罹患腦中風的風險增加一八%，特別是腦出血的風險更高達三六%。

這代表什麼？長期不吃早餐，可能不只是讓你血壓變高，還可能讓你的血管變得更脆弱，增加中風的機率。

如果是血壓有點高的朋友，早餐要留意什麼呢？既然一早是血壓最高的時候，盡可能要避免高鈉、高糖的食物（如培根、香腸、加工薯餅、果汁，含糖飲料，也就是典型的美式早餐），這些食物可能會讓血壓上升，對心血管造成負擔，並且建議加入高鉀的食物（如豆類、無糖豆漿、無調味堅果、新鮮蔬菜、小番茄、酪梨、奇異果等，水果不超過一個拳頭分量），建議依照211餐盤的比例食用，也有助於穩定血壓。

早餐吃適量碳水 晚餐減少攝取

當我們談到減重或血糖控制時，「碳水化合物」往往是爭議最大的營養素之一。有些人認為只要嚴格限制碳水攝取，就可以快速減重減脂。但其實碳水化合物是人體最重要的能量來源，就如前面所述，特別是大腦運作必需的燃料。如果完全排除碳水，身體可能又會進入另一個代謝不平衡的狀態。

那麼，我們該怎麼吃，才能同時獲得碳水的好處，又不讓它變成囤積脂肪的元凶呢？關鍵就在於「時間點」！碳水化合物雖然提供能量，但吃的時機決定了它在體內的「命運」。根據時間營養學的研究，人體的能量代謝其實是有節奏的：

白天（活動時段）：身體需要較多能量來應付日常工作與活動，這時候攝取適量的碳水化合物，可以迅速轉換成能量並被有效利用。

夜晚（休息時段）：身體的代謝速率下降，能量消耗減少，這時如果攝取過多碳水化合物，容易轉變成脂肪儲存起來，長期下來就會導致體脂上升，甚至影響血糖控制。

因此，最適合的做法就是：早餐適量攝取碳水，晚餐適度減量。這樣可以幫助身體順應生理時鐘，避免熱量過剩的問題。

有些減重計畫會建議盡可能不碰碳水，但如果方法不當，可能會適得其反。例如，有些個案在諮詢我之前，會在白天刻意忍耐不吃碳水，結果晚上忍不住暴飲暴食，反而血糖飆升，更容易變胖。

我也有個案選擇在晚上大啖牛排，因為牛排的碳水化合物含量低，常被視為「低碳健康選項」。但如果同時搭配了勾芡含糖的醬料，還有高溫烹調的紅肉也容易導致發炎反應，即使沒有吃米飯，總熱量也不會低，血糖也不會控制得太好。

七點以前吃完晚餐 更有助減重與改善代謝

許多朋友往往將一天中最大的一餐安排在晚上，但事實上，這樣的進食習慣其實更不利於體重控制，代謝狀況也會變得更差。

在二○二○年的研究中，伊朗研究團隊招募八十二名BMI介於二十七至三十五之間的女性，隨機分為兩組，一組在晚上七點至七點半之間用餐，另一組則在晚上十點半至十一點之間用餐，兩組控制熱量的餐點都相同，持續進行十二週。結果顯示，較早吃晚餐的組別，體重減少的幅度明顯較大，平均減少了六．七四公斤，高於較晚吃晚餐的四．八一公斤。此外，BMI、腰圍、血脂與胰島素阻抗指數等關鍵健康指標，也比晚吃晚餐組的改善幅度更大。顯示進食時間的提前，可能是影響減重效果的關鍵因素。

另一個西班牙的大規模臨床研究，共有三千三百六十二名受試者參與減重計畫，研究人員根據他們每天進食的時間點，分為「早進食組」與「晚進食組」。結果顯示，雖然兩組在熱量攝取與運動量上沒有顯著差異，但晚進食組的BMI、血中三酸甘油酯含量較高，胰島素敏感性較低，體重減輕的效果較差，同時，對於體重管理的動機也較低。

這些結果都說明了進食時間對於減重成效，以及血糖、血脂代謝都具有重要的影響。這些研究結果帶來了一個發人深省的問題：我們長期以來過於關注「吃多少」，卻忽略了「什麼時候吃」的重要性。當兩組人在飲食內容與運動量皆相當的情況下，進食時間的早晚，卻能造成如此明顯的體重與代謝差異。因此，如果不想飲食控制太費力，請將晚餐時間提前，這樣就能夠在相同的努力之下，獲得更好的減重效果！

規劃「適合你身體」的間歇性斷食

再次提醒你，間歇性斷食並不一定要執行得這麼嚴格，你完全可以根據自己的生活作息、身體狀態、個人目標，來調整一個更可行、更能長期維持的斷食模式。1212微斷食（十二小時不吃東西，十二小時進食）就是一個相對輕鬆，且仍能帶來顯著健康效益的方法。只要確保每天有十二小時不吃東西，就能幫助身體啟動代謝修復機制，達到燃脂、控血糖、促進整體健康的效果。然而，間歇性斷食的效果並不只是「不吃東西」這麼簡單，正確的進食時間、飲食內容、作息習慣，這三大關鍵因素，也會影響你的身體是否真正從斷食中受益。如果在吃東西的期間暴飲暴食或作息紊亂，不僅無法減重，甚至會影響身體機能，導致反效果。

設定更適當的進食時間

你可以用睡眠時間作為基準，並掌握以下重點：睡前至少三到四小時不進食，隔天早上醒來至少一個小時後再進食（可能清晨仍有褪黑激素抑制胰島素分泌的效應），早上餐食分量要比晚上來得多。假設作息為晚間十一點入睡，睡八個小時：早上七點起床，八點之後再開始吃早餐，晚餐在晚間七點前完成，之後就不要吃宵夜。如果因為工作關係，晚餐沒辦法太早吃，怎麼辦？至少一定要掌握上述說的「早上吃得像皇帝，中午吃得像平民，晚上吃得像乞丐」，早餐或早午餐分量一定要比晚餐來得豐富，晚餐應當是吃得最少的一餐。另外，一整天的餐食量不能比還沒實行斷食的分量還多，如果食量還比以前更多，就算只吃八小時，不瘦甚至變胖也很合理了。

（本文摘自方舟文化《逆轉胰島素阻抗 21天重啟健康代謝：精準控糖、有效減重、降低發炎，找回年輕活力與修復力！》作者：呂美寶）

