官員稱泰國交通比台灣差 Cheap：笑死「小學生式比爛」

德媒指台灣交通事故死亡數比911恐攻喪生數還多，呼籲訂前往台灣機票的旅客要三思，而觀光署副署長黃勢芳對此認為是外媒片面誤解，「泰國交通比台灣差多了」，台灣交通環境還是有逐漸改善中。百萬網紅「Cheap」今天在臉書表示，德國媒體「靠北」台灣交通，觀光署副署長不檢討自己，而是「小學生式比爛」，「笑死，泰國交通爛不爛乾你屁事」。

「觀光署與邏輯分手了」，Cheap表示，一個人均GDP是人家5倍的國家，科技島、晶片王國、AI心臟，結果行人還要在馬路上拚命。泰國窮是窮，但人家靠實力做觀光，CP值超高、產品線廣、主題明確、服務友善，一年有3500萬的旅客進出，台灣700萬人，人家的5分之1，還敢拿泰國交通當墊背？「台灣官員都這種思維，你覺得交通和觀光會有救？」

德媒「bne IntelliNews」指台灣人交通意識薄弱，交通事故死亡數比911恐攻喪生數還多，諷刺台灣行人出門都像是在玩一場生死遊戲，而闖紅燈、變化車道不打方向燈、汽機車不禮讓行人等行為，在任何民主國家中都是不被容忍的，呼籲旅客在訂前往台灣機票前要三思。

網友表示，「泰國躺著也中槍」、「只會比上不足、比下有餘，不懂檢討，愈來愈退步」、「泰國交通是預期的差，台灣是出奇地差」、「承認自己交通很爛真的有那麼難嗎」、「如果事事都跟爛的比，要這個政府做啥」、「如果永遠都在自我感覺良好，那就不太會有持續進步的機會了」、「上次去發現，泰國交通比台灣好很多」、「國旅真的可以準備上香了」、「而且數據來說，沒有證據顯示台灣交通比泰國好。外交辭令上非常失禮，有損國格」。

