「Kiss Science」11月起登場 全台科研場域開放 感受科技量能

「2025 Kiss Science」即將登場，自11月1日起共5個周末，陸續開放全台各縣市科研場域，包括：中研院、政府部會及其主管法人轄下研究中心、大學實驗室、科學園區、海研船、漁業試驗船等等場域，還有花東科研行程，讓民眾認識科研能量。

國科會今天舉辦記者會宣傳相關活動。國科會表示，自2019年起每年舉辦「Kiss Science」，今年邁入第7屆，今年有33個新場域加入，提升活動內容的多元性和豐富性。如中央氣象署新北園區首次開放氣象儀器校正實驗室，介紹各類氣象儀器的校準過程；中山醫學大學牙醫學系推出精準牙醫體驗營；花蓮流行音樂AI實驗基地運用AI科技製作屬於自己的歌曲；黃金蝙蝠生態館、台灣兩棲動物保育協會、台灣黑熊教育館及屏東科技大學獸醫學院規畫環境生態教育課。

還可各種智慧科技，國科會表示，如清華大學運動中心智慧牛棚透過智慧發球機、智慧球棒、智慧打擊軌跡分析系統；傳接球實驗室精準分析投打與骨架，掌握個人化訓練數據；工研院AIoT智慧棒球訓練和3D高爾夫模擬器體驗，打造整合虛實的智慧育樂體驗等等。

科研場域涵蓋各縣市，如涵蓋中研院、政府部會及其主管法人轄下研究中心、大學實驗室、科學園區、海研船、漁業試驗船，以及新創基地，另有15家企業熱情參與。今年更推出「花東地區科研場域一日行程」，帶領民眾走進台灣的後花園，深入認識當地科研能量，結合花東獨特的自然景觀與人文底蘊，親身體驗科學如何融入生活與永續發展。

另今年首度與「臺灣科普環島列車」串聯，學童們將在列車上進行科學實驗，到站後參觀科研場域，深入了解科學原理與實際應用。「2025科普環島列車」即將於10月20日登場，以6天環島1周，國小學童可盡情探索車廂及站點的科普活動。

國科會表示，延續台中場「Kids’ Science—小小科學家來敲門」的熱烈回響，台北場將於9月26、27日在台北科技大樓1、2樓登場，有「科學市集」、「科學工作坊」、「科學影城」及「科學大驚奇」等多元內容，並為偏鄉地區的學童安排專屬時段，讓小朋友暢遊科學奇妙世界。

「Kids’ Science」台北場即日起開放報名；全台科研場域將於10月1日開放報名，相關詳細資訊可至活動官網( https://kissscience.tw/ )查詢。

商品推薦