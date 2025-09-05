醫療通膨升溫 尹崇堯：社會各方公平分擔
面對「百歲人生」時代來臨，醫療通膨持續升溫，壽險業健康險是否調漲議題備受關注。南山人壽董事長尹崇堯5日於永續健康趨勢論壇受訪時表示，許多過去在定價時未能預期的壽命延長與醫療項目增加，要思考對民眾、對政府、對保險公司來說如何公平分擔。
醫療通膨壓力升溫，南山人壽是否有調漲實支實付醫療險的保費規劃？尹崇堯表示，很多醫療項目上面，尤其是自費項目越來越多、藥物也越來越新，在這個過程中，對消費者、對民眾、對政府、對保險公司來講，到底醫療通膨如何公平分攤是一個關鍵，社會其實還是需要形成共識，但無論是保險公司要做任何的調費或其他行動，最重要的是要跟消費者做好溝通。
問及南山的理賠壓力？尹崇堯表示，南山「還好」，但在過去定價的時候，很多是沒有預期到的，如何公平分擔是一個需要思考的面向。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言