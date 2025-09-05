醫療通膨升溫 尹崇堯：社會各方公平分擔

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
南山人壽董事長尹崇堯出席「南山人壽永續健康趨勢論壇」。記者蘇健忠／攝影
南山人壽董事長尹崇堯出席「南山人壽永續健康趨勢論壇」。記者蘇健忠／攝影

面對「百歲人生」時代來臨，醫療通膨持續升溫，壽險業健康險是否調漲議題備受關注。南山人壽董事長尹崇堯5日於永續健康趨勢論壇受訪時表示，許多過去在定價時未能預期的壽命延長與醫療項目增加，要思考對民眾、對政府、對保險公司來說如何公平分擔。

醫療通膨壓力升溫，南山人壽是否有調漲實支實付醫療險的保費規劃？尹崇堯表示，很多醫療項目上面，尤其是自費項目越來越多、藥物也越來越新，在這個過程中，對消費者、對民眾、對政府、對保險公司來講，到底醫療通膨如何公平分攤是一個關鍵，社會其實還是需要形成共識，但無論是保險公司要做任何的調費或其他行動，最重要的是要跟消費者做好溝通。

問及南山的理賠壓力？尹崇堯表示，南山「還好」，但在過去定價的時候，很多是沒有預期到的，如何公平分擔是一個需要思考的面向。

通膨 保險 尹崇堯

