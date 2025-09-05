台中8歲、10歲兄弟檔為寶可夢深夜暴走 醫警示：當心網路成癮！

台中一對8歲、10歲兄弟檔為嘗試寶可夢最新的線上抓寶遊戲，深夜暴走2公里到超商抓寶，急壞爸媽報警協尋。衛福部台中醫院身心精神科主任章秉純說，暑假過後因為「網路成癮」症就醫小朋友增加1成左右，提醒家長關心孩子課後生活型態，避免影響功課與親子關係。

台中兩名分別為10歲、8歲的兄弟，想體驗寶可夢最新的「寶可夢明耀之星」遊戲機台的雙人對戰模式與拿到特殊卡匣，8月18日趁著和母親到勤美商圈餐廳用餐時，暴走2公里，連跑了好幾家超商，其母嚇壞衝到警局報案協尋，員警調閱監視器，所幸在超商找到人，才由父親到場訓斥後接回，結束一場虛驚。

章秉純說，抓寶跟玩線上遊戲一樣，因為業者不斷推出新型的遊戲方式跟挑戰，會吸引民眾不知不覺沉迷於遊戲之中，一旦出現不抓寶、停止玩遊戲就感到渾身不自在、焦慮緊張不舒服，可能已經出現「網路成癮」的情況，這些青少年患者在每年寒暑假過後都會增加一成。

章秉純指出，「臨床上網路成癮患者年紀從小學到高中都有，其中更不乏明星高中資優生」，這些原本學業頂尖的學生因為沈迷遊戲荒廢學業案例，門診上就曾碰到一名明星高中高一生，因為想要挑戰線上遊戲，成績吊車尾，父母親氣到直接斷網路、沒收手機，親子關係緊繃，最後才在學校輔導老師建議下親子一起就醫。

章秉純提醒，網路盛行讓很多人與人的互動大幅降低，也讓親子關係亮紅燈，提醒家長多跟孩子擁抱、聊天，讓孩子感受真實世界的人際溫度，避免沈迷虛擬網路世界無法自拔。萬一發現孩子脫離網路世界就出現焦慮不安、失眠等成癮症狀，建議找學校輔導老師或專業精神科醫師，提供協助。

