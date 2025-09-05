快訊

柯文哲交保 民眾黨：一同找回台灣的司法正義

詐騙粉絲買寫真集撈1713萬 孫安佐表姊求刑5年、主嫌15年

泰國政局紛亂！9%總理人民挺不挺？

失智症月成果發表展 民眾用VR體驗失智情境

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
台北市政府衛生局與台北市立聯合醫院，今天在捷運大安森林公園站B1陽光大廳舉辦「2025台北市國際失智症月記者會暨成果發表展覽」，透過沉浸式失智情境VR體驗，讓參觀者從第一人稱視角，親身感受失智者日常的困惑與挑戰。記者胡經周／攝影
台北市政府衛生局與台北市立聯合醫院，今天在捷運大安森林公園站B1陽光大廳舉辦「2025台北市國際失智症月記者會暨成果發表展覽」，透過沉浸式失智情境VR體驗，讓參觀者從第一人稱視角，親身感受失智者日常的困惑與挑戰。記者胡經周／攝影

北市政府衛生局與台北市立聯合醫院，今天在捷運大安森林公園站B1陽光大廳舉辦「2025台北市國際失智症月記者會暨成果發表展覽」。

本次展覽以「智憶守護，台北相伴」為主題，設有五座主題島嶼，帶領民眾進入失智症者的世界，透過沉浸式失智情境VR體驗，讓參觀者從第一人稱視角，親身感受失智者日常的困惑與挑戰。展覽自114年9月5日至7日連續3天舉行，免費開放民眾參觀。

台北市政府衛生局與台北市立聯合醫院，今天在捷運大安森林公園站B1陽光大廳舉辦「2025台北市國際失智症月記者會暨成果發表展覽」，吸引不少長輩前往參觀體驗。記者胡經周／攝影
台北市政府衛生局與台北市立聯合醫院，今天在捷運大安森林公園站B1陽光大廳舉辦「2025台北市國際失智症月記者會暨成果發表展覽」，吸引不少長輩前往參觀體驗。記者胡經周／攝影
台北市政府衛生局與台北市立聯合醫院，今天在捷運大安森林公園站B1陽光大廳舉辦「2025台北市國際失智症月記者會暨成果發表展覽」。記者胡經周／攝影
台北市政府衛生局與台北市立聯合醫院，今天在捷運大安森林公園站B1陽光大廳舉辦「2025台北市國際失智症月記者會暨成果發表展覽」。記者胡經周／攝影
台北市政府衛生局與台北市立聯合醫院，今天在捷運大安森林公園站B1陽光大廳舉辦「2025台北市國際失智症月記者會暨成果發表展覽」，台北市衛生局局長黃建華（左三）、台北市立聯合醫院副總院長林陳立（右三）等一起為展覽開幕。記者胡經周／攝影
台北市政府衛生局與台北市立聯合醫院，今天在捷運大安森林公園站B1陽光大廳舉辦「2025台北市國際失智症月記者會暨成果發表展覽」，台北市衛生局局長黃建華（左三）、台北市立聯合醫院副總院長林陳立（右三）等一起為展覽開幕。記者胡經周／攝影

北市 失智症 衛生局

延伸閱讀

琅客來了／為親人擋子彈，為失智症驅魅：《謝謝你留下來陪我》作者林靜芸、洪淑惠專訪（後篇）

琅客來了／為親人擋子彈，為失智症驅魅：《謝謝你留下來陪我》作者林靜芸、洪淑惠專訪（前篇）

彰化「守護BBCALL」協尋找回97位失智長者 評估放寬申請對象

陌生人闖家？80歲婦急報案「警破門見他躺床睡著」 背後真相令人鼻酸

相關新聞

高溫酷熱尤其北北桃 周末水氣到「台中以北」恐短延時豪雨

這幾天中午前後依舊高溫悶熱，普遍有機會來到33至35度，甚至有局部36度以上。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，午後...

江祖平爆料「朋友」遭性侵 衛福部：被害人憂被標籤匿名求助很常見

藝人江祖平近期連環爆料「有朋友」遭電視台幕後人員性侵，公布涉案25歲男子照片及本名，網友揪出該名男子是三立資深副總龔美富...

塔巴颱風將生成？ 粉專曝可能路徑和侵台機率 預期周日變天

從南海到菲律賓東方的低壓區不平靜，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前有2個熱帶擾動正在發展，分別是菲律賓東方9...

國道8號西向五車追撞全線封閉搶救 警籲提早改道

國道8號往西4.5公里、靠近台南系統路段上午10點前發生5輛大小車輛追撞事故。肇事車輛占據內外側路面以及路肩，全線封閉處...

國光客運退出南高屏市場 嘉義站長感慨「錯誤政策」是公司虧損主因

國光客運近日宣布，8月31日起停駛包含台北—高雄等在內8條南部中長途國道路線，並將墾丁線交由高雄客運與屏東客運接手，班次...

「婚育宅」能住滿12年 家長好奇：生第二胎是否重新計算？

中央推出「婚育宅」社宅，釋出共1.1萬戶，讓育有0歲到6歲小孩的家庭能住滿12年，民眾贊成政策，確實讓小朋友不用擔心轉學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。