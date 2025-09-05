失智症月成果發表展 民眾用VR體驗失智情境

中北市政府衛生局與台北市立聯合醫院，今天在捷運大安森林公園站B1陽光大廳舉辦「2025台北市國際失智症月記者會暨成果發表展覽」。

本次展覽以「智憶守護，台北相伴」為主題，設有五座主題島嶼，帶領民眾進入失智症者的世界，透過沉浸式失智情境VR體驗，讓參觀者從第一人稱視角，親身感受失智者日常的困惑與挑戰。展覽自114年9月5日至7日連續3天舉行，免費開放民眾參觀。 台北市政府衛生局與台北市立聯合醫院，今天在捷運大安森林公園站B1陽光大廳舉辦「2025台北市國際失智症月記者會暨成果發表展覽」，吸引不少長輩前往參觀體驗。記者胡經周／攝影 台北市政府衛生局與台北市立聯合醫院，今天在捷運大安森林公園站B1陽光大廳舉辦「2025台北市國際失智症月記者會暨成果發表展覽」。記者胡經周／攝影 台北市政府衛生局與台北市立聯合醫院，今天在捷運大安森林公園站B1陽光大廳舉辦「2025台北市國際失智症月記者會暨成果發表展覽」，台北市衛生局局長黃建華（左三）、台北市立聯合醫院副總院長林陳立（右三）等一起為展覽開幕。記者胡經周／攝影

商品推薦