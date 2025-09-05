宜蘭太平山蹦蹦車 10/1起全線復駛

快訊

中央社／ 宜蘭縣5日電

太平山國家森林遊樂區內蹦蹦車遊憩設施去年受颱風凱米影響，路基流失，之後只局部通車。歷經1年多修復，預計10月1日起從起點太平山站到終點茂興站全線2.6公里恢復通車。

農業部林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，颱風影響，蹦蹦車路線1.5公里處下邊坡崩塌，還有軌道路基流失等災害，為兼顧遊客觀光需求及行車安全，去年8月6日起，蹦蹦車從太平山站出發後，只行駛到1公里處後就折返，同步展開修復作業。

宜蘭分署說，蹦蹦車將帶領遊客穿梭雲霧山林，歡迎民眾前往體驗鐵道魅力與森林生態之旅。

