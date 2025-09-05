遊日注意颱風動態 琵琶稍早登陸和歌山 正快速往東移動

今年第15號颱風琵琶正在侵襲日本，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，輕度颱風琵琶稍早登陸日本和歌山縣，正快速往東移動，即將掃過中部東海地方，下午至傍晚通過關東南部。

中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，琵琶颱風今天會以很快的速度朝偏東的方向移動，對台灣完全沒有影響，不過打算前往日本的民眾要留意颱風動態，後續很快就會變成溫帶氣旋。

