快訊

柯文哲交保 民眾黨：一同找回台灣的司法正義

詐騙粉絲買寫真集撈1713萬 孫安佐表姊求刑5年、主嫌15年

泰國政局紛亂！9%總理人民挺不挺？

遊日注意颱風動態 琵琶稍早登陸和歌山 正快速往東移動

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
輕度颱風琵琶路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
輕度颱風琵琶路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

今年第15號颱風琵琶正在侵襲日本，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，輕度颱風琵琶稍早登陸日本和歌山縣，正快速往東移動，即將掃過中部東海地方，下午至傍晚通過關東南部。

中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，琵琶颱風今天會以很快的速度朝偏東的方向移動，對台灣完全沒有影響，不過打算前往日本的民眾要留意颱風動態，後續很快就會變成溫帶氣旋。

颱風 日本

延伸閱讀

颱風囤什麼？十大必搶物資揭曉

台灣被低壓包圍、陣雨轉多 粉專：短期迎來悶熱潮濕的日子

晴朗酷熱飆38度高溫 吳德榮：琵琶今襲日本2地、熱帶擾動下周一襲港澳

又要有颱風了？吳聖宇：周末南海東部可能生成熱低或颱風

相關新聞

高溫酷熱尤其北北桃 周末水氣到「台中以北」恐短延時豪雨

這幾天中午前後依舊高溫悶熱，普遍有機會來到33至35度，甚至有局部36度以上。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，午後...

江祖平爆料「朋友」遭性侵 衛福部：被害人憂被標籤匿名求助很常見

藝人江祖平近期連環爆料「有朋友」遭電視台幕後人員性侵，公布涉案25歲男子照片及本名，網友揪出該名男子是三立資深副總龔美富...

塔巴颱風將生成？ 粉專曝可能路徑和侵台機率 預期周日變天

從南海到菲律賓東方的低壓區不平靜，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前有2個熱帶擾動正在發展，分別是菲律賓東方9...

國道8號西向五車追撞全線封閉搶救 警籲提早改道

國道8號往西4.5公里、靠近台南系統路段上午10點前發生5輛大小車輛追撞事故。肇事車輛占據內外側路面以及路肩，全線封閉處...

國光客運退出南高屏市場 嘉義站長感慨「錯誤政策」是公司虧損主因

國光客運近日宣布，8月31日起停駛包含台北—高雄等在內8條南部中長途國道路線，並將墾丁線交由高雄客運與屏東客運接手，班次...

「婚育宅」能住滿12年 家長好奇：生第二胎是否重新計算？

中央推出「婚育宅」社宅，釋出共1.1萬戶，讓育有0歲到6歲小孩的家庭能住滿12年，民眾贊成政策，確實讓小朋友不用擔心轉學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。