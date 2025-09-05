遊日注意颱風動態 琵琶稍早登陸和歌山 正快速往東移動
今年第15號颱風琵琶正在侵襲日本，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，輕度颱風琵琶稍早登陸日本和歌山縣，正快速往東移動，即將掃過中部東海地方，下午至傍晚通過關東南部。
中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，琵琶颱風今天會以很快的速度朝偏東的方向移動，對台灣完全沒有影響，不過打算前往日本的民眾要留意颱風動態，後續很快就會變成溫帶氣旋。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言