快訊

柯文哲交保 民眾黨：一同找回台灣的司法正義

詐騙粉絲買寫真集撈1713萬 孫安佐表姊求刑5年、主嫌15年

泰國政局紛亂！9%總理人民挺不挺？

聽新聞
0:00 / 0:00

江祖平爆料「朋友」遭性侵 衛福部：被害人憂被標籤匿名求助很常見

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
藝人江祖平近期連環爆料「有朋友」電視台幕後人員性侵，公布疑似涉案25歲男子照片及本名，直指就是三立資深副總龔美富兒子龔益霆涉嫌加害，今天她承認所稱被害人就是自己。圖／摘自臉書
藝人江祖平近期連環爆料「有朋友」電視台幕後人員性侵，公布疑似涉案25歲男子照片及本名，直指就是三立資深副總龔美富兒子龔益霆涉嫌加害，今天她承認所稱被害人就是自己。圖／摘自臉書

藝人江祖平近期連環爆料「有朋友」遭電視台幕後人員性侵，公布涉案25歲男子照片及本名，網友揪出該名男子是三立資深副總龔美富兒子龔益霆，後續她再發文暗指自己就是被害人。對此，律師李怡貞質疑江爆料過程怪異，以他人經歷包裝揭開真相的行為「相當不尋常」。衛福部保護司回應，被害人憂被標籤，以匿名求助很常見。

江祖平今年8月18日於社群平台Threads上發文，說明自己收到一名大特女演員，遭性侵偷拍的求救私訊，她詢問「我能怎麼做，才能幫到她」。細節是該女因身體不適，請在場一名已喝了酒的男子幫忙拿藥，對方疑似給了鎮定劑，導致女方陷入昏迷，甚至趁女子失去意識，脫光其衣物性侵。

江祖平逐步揭露疑下藥性侵他人的男子，是一名25歲的電視台幕後工作人員，並揭露特徵、部分姓名，由於暴露出的照片中，僅有一名穿著像是幕後工作人員的男子，身穿印有「SET」標誌的上衣，也引發三立電視台關注，並對外表達會調查此事。

後續，網友透過部分資訊找出，江祖平影射的加害人是三立電視台副總龔美富的兒子龔益霆，龔美富昨出面回應，「公司已經啟動調查制度，我一定配合公司制度。我也是他的父親、我信任他，他是成年人如果有做錯事，他也應該要面對並負責。但我相信，司法最後會還他清白。」

緊接著鏡週刊報導，江祖平與龔益霆曾是一對戀人，被拍到兩人在住宅大門擁抱，龔益霆隨即發聲，指出這幾天她發布性侵指控等片面之詞，已對家人造成困擾。她在公布家人姓名及照片，更讓他深感遺憾，這使他必須出面澄清，以免造成更多誤會，影響更多人。

江祖平昨天深夜先發出不自殺聲明，再曝光龔益霆硬上的內幕，「如果對方是無意識的情況下，某某還硬上完之後 清理乾淨～～。喔～～原來情侶可以這樣喔？」因情侶二字，也讓網友們認為，江祖平間接坦承，自己就是受害者。

也因為江祖平最初未直接坦承是被害人，是以朋友經驗敘述情況，被律師李怡貞質疑，江祖平的爆料過程相當奇怪。若真的是性侵被害者，第一時間應該報警、驗傷，通常拖愈久，對被害人愈不利。江卻以「他人經歷」包裝，再逐步揭開所謂真相，等對方反擊才喊要提告或驗傷，讓她覺得相當不尋常。

衛福部保護司官員指出，社政單位接到民眾資訊時，常有性侵被害者，擔心社會迷思、對性侵害誤解，會被貼上標籤，而會以「朋友遇害」為由詢問處置方式，這樣的情緒社政工作者都能理解，但面對性侵事件，仍建議採取法律途徑，報警採證驗傷，循司法程序追溯行為人責任。

衛福部保護司官員指出，性侵害為刑事案件，法律上屬發告訴乃論，以本案來說，當事人已在社群平台揭露相關案情，並經媒體報導，檢察官可採「他字案」主動偵查，被害人也可直接至地檢署按鈴申告，或至警局報案，均為可行方式，相關案件追溯期，需視案件刑度而定，設有一定期限，但多數案件追溯期很長，可達20、30年以上。

朋友 性侵害 被害人

延伸閱讀

懶人包／江祖平爆三立副總兒涉性侵！　事件時間軸一次看清楚

江祖平控副總兒「硬上後清乾淨」疑點多！律師：非常奇怪

江祖平認「大特受害者」就是自己！　控三立高層兒「性侵罪」索賠1300萬

江祖平再爆「無意識遭硬上」！ 質疑：情侶可以這樣喔

相關新聞

高溫酷熱尤其北北桃 周末水氣到「台中以北」恐短延時豪雨

這幾天中午前後依舊高溫悶熱，普遍有機會來到33至35度，甚至有局部36度以上。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，午後...

江祖平爆料「朋友」遭性侵 衛福部：被害人憂被標籤匿名求助很常見

藝人江祖平近期連環爆料「有朋友」遭電視台幕後人員性侵，公布涉案25歲男子照片及本名，網友揪出該名男子是三立資深副總龔美富...

塔巴颱風將生成？ 粉專曝可能路徑和侵台機率 預期周日變天

從南海到菲律賓東方的低壓區不平靜，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前有2個熱帶擾動正在發展，分別是菲律賓東方9...

國道8號西向五車追撞全線封閉搶救 警籲提早改道

國道8號往西4.5公里、靠近台南系統路段上午10點前發生5輛大小車輛追撞事故。肇事車輛占據內外側路面以及路肩，全線封閉處...

國光客運退出南高屏市場 嘉義站長感慨「錯誤政策」是公司虧損主因

國光客運近日宣布，8月31日起停駛包含台北—高雄等在內8條南部中長途國道路線，並將墾丁線交由高雄客運與屏東客運接手，班次...

「婚育宅」能住滿12年 家長好奇：生第二胎是否重新計算？

中央推出「婚育宅」社宅，釋出共1.1萬戶，讓育有0歲到6歲小孩的家庭能住滿12年，民眾贊成政策，確實讓小朋友不用擔心轉學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。