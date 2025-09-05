江祖平爆料「朋友」遭性侵 衛福部：被害人憂被標籤匿名求助很常見

藝人江祖平近期連環爆料「有朋友」遭電視台幕後人員性侵，公布涉案25歲男子照片及本名，網友揪出該名男子是三立資深副總龔美富兒子龔益霆，後續她再發文暗指自己就是被害人。對此，律師李怡貞質疑江爆料過程怪異，以他人經歷包裝揭開真相的行為「相當不尋常」。衛福部保護司回應，被害人憂被標籤，以匿名求助很常見。

江祖平今年8月18日於社群平台Threads上發文，說明自己收到一名大特女演員，遭性侵偷拍的求救私訊，她詢問「我能怎麼做，才能幫到她」。細節是該女因身體不適，請在場一名已喝了酒的男子幫忙拿藥，對方疑似給了鎮定劑，導致女方陷入昏迷，甚至趁女子失去意識，脫光其衣物性侵。

江祖平逐步揭露疑下藥性侵他人的男子，是一名25歲的電視台幕後工作人員，並揭露特徵、部分姓名，由於暴露出的照片中，僅有一名穿著像是幕後工作人員的男子，身穿印有「SET」標誌的上衣，也引發三立電視台關注，並對外表達會調查此事。

後續，網友透過部分資訊找出，江祖平影射的加害人是三立電視台副總龔美富的兒子龔益霆，龔美富昨出面回應，「公司已經啟動調查制度，我一定配合公司制度。我也是他的父親、我信任他，他是成年人如果有做錯事，他也應該要面對並負責。但我相信，司法最後會還他清白。」

緊接著鏡週刊報導，江祖平與龔益霆曾是一對戀人，被拍到兩人在住宅大門擁抱，龔益霆隨即發聲，指出這幾天她發布性侵指控等片面之詞，已對家人造成困擾。她在公布家人姓名及照片，更讓他深感遺憾，這使他必須出面澄清，以免造成更多誤會，影響更多人。

江祖平昨天深夜先發出不自殺聲明，再曝光龔益霆硬上的內幕，「如果對方是無意識的情況下，某某還硬上完之後 清理乾淨～～。喔～～原來情侶可以這樣喔？」因情侶二字，也讓網友們認為，江祖平間接坦承，自己就是受害者。

也因為江祖平最初未直接坦承是被害人，是以朋友經驗敘述情況，被律師李怡貞質疑，江祖平的爆料過程相當奇怪。若真的是性侵被害者，第一時間應該報警、驗傷，通常拖愈久，對被害人愈不利。江卻以「他人經歷」包裝，再逐步揭開所謂真相，等對方反擊才喊要提告或驗傷，讓她覺得相當不尋常。

衛福部保護司官員指出，社政單位接到民眾資訊時，常有性侵被害者，擔心社會迷思、對性侵害誤解，會被貼上標籤，而會以「朋友遇害」為由詢問處置方式，這樣的情緒社政工作者都能理解，但面對性侵事件，仍建議採取法律途徑，報警採證驗傷，循司法程序追溯行為人責任。

衛福部保護司官員指出，性侵害為刑事案件，法律上屬發告訴乃論，以本案來說，當事人已在社群平台揭露相關案情，並經媒體報導，檢察官可採「他字案」主動偵查，被害人也可直接至地檢署按鈴申告，或至警局報案，均為可行方式，相關案件追溯期，需視案件刑度而定，設有一定期限，但多數案件追溯期很長，可達20、30年以上。

商品推薦