觀光署：遊台灣金福氣消費金抽獎活動 最後倒數

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

交通部觀光署5日表示，引起國際旅客關注肯定的「Taiwan the Lucky Land遊台灣金福氣」消費金抽獎活動將於9月30日到期，進入最後倒數階段。呼籲自由行旅客把握最後機會，儘早上網登錄來台抽獎，親身體驗台灣一波又一波的無限驚喜。

2025年1月至6月國際來台旅客約達420萬人次，較2024年同期381萬人次成長10.24%，顯示國際來台旅遊市場持續回溫，其中以自由行為大宗。

觀光署因應自由行旅客來台熱潮，推出消費金抽獎、交通票券、來台機票、套裝旅遊產品及網路漫遊等促銷優惠，並透過駐海外辦事處及觀光服務分處宣傳活動資訊，整合引客及宣傳策略，積極推廣台灣觀光。

觀光署自疫後國際旅遊復甦之際，推動加速擴大吸引國際觀光客方案，辦理「Taiwan the Lucky Land遊台灣金福氣」促進自由行旅客來台5,000元消費金抽獎活動，提供誘因引客來台旅遊消費，提升觀光乘數效益。

自2023年5月1日活動上線，截至今年8月31日，已有約637萬名旅客登錄參加抽獎，登錄人數前五名國家依序為韓國、香港、日本、馬來西亞及泰國，活動迄今已發送約76萬份消費金，成果廣受國際旅客及媒體關注，相關宣傳資訊在社群平台及旅遊論壇上掀起熱烈討論與分享，佳評如潮。

活動截止之際，觀光署持續透過海外網紅、KOL及社群平台呼籲旅客把握機會，儘早上網登錄來台抽獎試手氣，來一場台灣專屬的小確幸之旅。

觀光署聚焦自由行旅客市場，與高鐵合作推出「國際旅客搭高鐵兩人同行一人免費」優惠，不僅提供旅客來台誘因，更提升旅程安排的靈活彈性。優惠執行成效顯著，自今年1月截至7月已有近13萬5,000名國際旅客使用，藉高鐵串聯台中、嘉義、台南及高雄等地，達成觀光分流目的。

本優惠將持續辦理，觀光署將與高鐵保持密切合作，結合交通票券與地方觀光特色，擴大台灣觀光推廣綜效，促進地方觀光產業發展。

隨著「Taiwan The Lucky Land遊台灣金福氣」活動邁入尾聲，觀光署後續將針對來台重遊旅客市場研擬行銷計畫，延續前揭活動與優惠引客成效，同時推廣台灣多元旅遊路線，展現台灣的文化魅力與旅遊多樣性。

