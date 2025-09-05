年度災難鉅獻《96分鐘》首映擠爆 5000人力挺引爆觀影熱潮
台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，由《粽邪》系列監製鄒介中領軍、《狂徒》導演洪子烜執導，聯合數位文創共同出品，集結金獎製作團隊與好萊塢級技術班底打造，林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠領銜主演，即將於本週五9月5日全台震撼上映。
年度最受矚目的災難動作電影《96分鐘》，9月3日在台北西門町電影街盛大舉辦首映會，現場星光熠熠、氣氛沸騰。監製鄒介中與導演洪子烜，率領黃金卡司林柏宏、宋芸樺、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、呂雪鳳、孔令元盛裝登場，吸引大批影迷擠爆街頭，人潮爆滿。為呼應電影中緊張刺激的「生死抉擇」主題，首映橋段特地設計紅線、藍線二選一的互動，七位主演齊聚舞台剪綵，揭曉兩側紅布條上「票房炸紅、一飛沖天」的祝福，為電影上映祈求好彩頭。首映後主演群立刻兵分多路，現身台北14場映後活動，與超過5000名搶先進場的觀眾互動，提前引爆熱烈口碑。
首次在《96分鐘》中挑戰硬漢戲路的林柏宏，回憶與蔡凡熙兩人一鏡到底、近三分鐘的激烈打鬥戲，兩人必須在狹窄車廂內進行肉搏。林柏宏坦言，在拍到第12次左右時，體力幾乎耗盡，卻因被劇組拚命的精神深深感動，一度眼眶泛淚：「那一刻覺得大家都在拼命完成這部作品。」他也大讚「銀幕妻子」宋芸樺的情感張力：「在生死交關之間，我不太敢直視她的眼睛，怕會忍不住哭出來。」
蔡凡熙則是在看完電影後，對自己的打戲感到相當滿意，笑說這是出道以來第一次真正「硬碰硬」的打戲：「以前都演魯蛇被打居多，這次終於可以揍人！」林柏宏也補充，每次看到蔡凡熙衝過來時，心裡真的有種「被追殺」的壓迫感，讓動作戲更加真實。結合緊湊懸疑與高規格動作場面的《96分鐘》，已在全台掀起觀影熱潮，眾多觀眾「提前上車」搶先體驗心跳加速的災難場景。電影將於本週五9月5日全台正式上映。更多電影《96分鐘》相關資訊請洽 官方FB、 官方IG。
