迎接百歲人生、掌握長壽紅利 南山人壽永續健康趨勢論壇盛大登場

為迎接長壽新時代來臨，南山人壽與《今周刊》5日攜手舉辦永續健康趨勢論壇，以「百歲人生 有備而來」為主題，吸引超過千人到場，論壇邀請金管會主委彭金隆、衛生福利部政務次長呂建德擔任致詞貴賓，並邀請全球長壽研究領域權威、現任倫敦商學院經濟學教授安德魯．史考特（Andrew J. Scott）親自來台發表專題演講，期盼接軌國際長壽趨勢，集結台灣產官學各界力量，呼籲每個人從即刻起，就為自己的百歲人生作好準備，掌握長壽新紅利！

南山人壽董事長尹崇堯指出，不應該用負面角度看待人口高齡化，反而應視為新的機會與契機，對於未來可能長達100年的新人生，應預作準備，如發展中國家有所謂的「人口紅利」，隨著平均壽命延長、生產力延續，台灣在進入超高齡社會後，亦可創造出「長壽紅利」，為經濟注入新動能，倡議國人應重視健康要與壽命一同延長，好好變老，才能真正擁有百歲人生。

保險是與「人」高度相關的產業，隨著壽命延長、人口結構改變，保險業扮演的角色也隨之改變。作為台灣最大的獨立壽險公司，南山人壽期望成為長壽社會的永續健康領航者，透過商品及服務，從事後理賠，向前延伸到事前健康促進，南山人壽的商品也將與時俱進，長年期保單的保障期間將拉長到被保險人100歲，同時將強化生存保險金的給付功能，因應被保險人的人生階段變化，加倍給付還本金，以更貼近長壽社會下的保障需求，並提醒客戶提早準備、儲存健康資本，讓百歲人生，有備而來。

論壇除邀請安德魯．史考特來台分享全球長壽新趨勢，提出全球已進入「第二次長壽革命」，傳統的「求學－工作－退休」三階段人生架構有所改變，每個人的生命歷程將朝向多階段、多角色發展；在專講之後，安德魯．史考特與南山人壽董事長尹崇堯、台北市立關渡醫院院長陳亮恭共同對談，從國際趨勢、風險管理、醫學專業等不同角度，討論當人類壽命不斷延長，應該如何規劃人生，以及「保險」在長壽新人生所扮演的新角色，精采的與談也為台灣迎向超高齡社會帶來新思維與啟發。

下午場論壇由台北市立關渡醫院院長陳亮恭以「無齡世代來臨 長壽不是奇蹟」為題發表專講，強調隨著健康年數與生活品質的延長，照護模式必須從被動治療轉向積極預防，倡導健康、活躍、自主的生活型態。接續安排由南山人壽總經理范文偉、財經節目主持人夏韻芬、知名藝人謝祖武等來賓，跨界激盪、共同討論百歲人生的未來，如何提前準備與規劃，擁抱長壽帶來的挑戰與轉機，以深入淺出的內容幫助民眾實際作出行動與改變。南山人壽期許藉由這場論壇，呼籲民眾從今天開始作出改變，譜出長壽時代的幸福。

在台北場論壇後，南山人壽預計在今年11月於台中舉辦第二場的永續健康趨勢論壇，持續透過倡議與對話，呼籲各界攜手一同儲存「五大健康帳戶」，包括鼓勵個人養成良好生活習慣、建構保戶加值系統「健康守護圈」、推動健康職場文化、消弭健康不平等，以及守護環境健康等，與各界夥伴一同攜手提升台灣的健康資本，讓每個人在面對比自己想像中還長的新人生，能夠對未來有所準備、無所畏懼。 南山人壽董事長尹崇堯致詞指出，不應該用負面角度看待人口高齡化，反而應視為新的機會與契機，對於未來可能長達100年的新人生，應預作準備。圖／南山人壽提供

