快訊

柯文哲交保 民眾黨：一同找回台灣的司法正義

詐騙粉絲買寫真集撈1713萬 孫安佐表姊求刑5年、主嫌15年

泰國政局紛亂！9%總理人民挺不挺？

不是熱銷就好用 好市多10大雷品曝光！衛生紙也被專家點名

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。聯合報資料照片。
好市多示意圖。聯合報資料照片。

好市多（Costco）的自有品牌科克蘭（Kirkland Signature），常被視為高品質、超值的代表，去年銷售額占好市多總銷售額近三分之一。不過，並非所有科克蘭商品都值得入手。根據美國《讀者文摘》網站指出，專家就點名了10款好市多科克蘭「雷品」，提醒消費者三思後再買。

1. 衛生紙

許多人抱怨紙張容易破、還可能堵塞馬桶。雖然環保，但體驗感差。

2. 尿布

2025年換廠商後品質下降，被家長批「變薄、容易漏尿」，因此改用其他品牌。

3. 熟食玉米餅

味道不差，但包裝設計易爆開，份量計算下來價格偏高。有主廚直言：「花餐廳價錢卻吃不到餐廳品質。」建議自己買好市多烤雞和玉米餅DIY。

4. 咖啡豆

雖然熱銷，但部分消費者覺得「偏酸、苦澀、口感平淡」。

5. 廚房紙巾

吸水力不夠，清潔效率偏低。

6. 燒烤牛胸肉

口感被形容成「像在咬鞋底」，風味不及正宗BBQ。需要慢燉一整天才能變嫩，還不如自己買生牛胸肉烹調，或直接去BBQ餐廳。

7. 蛋白棒

營養數據亮眼，但口感被嫌「像石膏混太妃糖」。內含赤藻糖醇，可能造成腸胃不適。

8. 隱形眼鏡藥水

不少使用者反映刺激眼睛，甚至有報告指出會造成針眼。

9. 綜合堅果

品質不錯，但份量驚人，常讓人一口氣吃下超量熱量。營養師提醒最好分裝小袋避免暴食。

10. 服飾

曾因TikTok爆紅大缺貨，但退潮後退貨率高。雖然品質不差，但缺乏試穿環境，往往買回家才發現不合身，或是因為不流行了而退貨。

※本文所列10款科克蘭商品，部分品項在台灣好市多可能沒有上架，消費者請以當地販售狀況為準。

好市多 衛生紙 咖啡豆 科克蘭衛生紙

延伸閱讀

美食街日系麵店「一餐200元」怎存活？網激推2優點：帶小孩逛街首選

已讀不回被放生？別指望三星座回訊息…水瓶百則未讀也不在乎

中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場

食物賣不完報廢好可惜？老闆揭背後苦衷 網嘆：人心險惡！

相關新聞

高溫酷熱尤其北北桃 周末水氣到「台中以北」恐短延時豪雨

這幾天中午前後依舊高溫悶熱，普遍有機會來到33至35度，甚至有局部36度以上。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，午後...

江祖平爆料「朋友」遭性侵 衛福部：被害人憂被標籤匿名求助很常見

藝人江祖平近期連環爆料「有朋友」遭電視台幕後人員性侵，公布涉案25歲男子照片及本名，網友揪出該名男子是三立資深副總龔美富...

塔巴颱風將生成？ 粉專曝可能路徑和侵台機率 預期周日變天

從南海到菲律賓東方的低壓區不平靜，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前有2個熱帶擾動正在發展，分別是菲律賓東方9...

國道8號西向五車追撞全線封閉搶救 警籲提早改道

國道8號往西4.5公里、靠近台南系統路段上午10點前發生5輛大小車輛追撞事故。肇事車輛占據內外側路面以及路肩，全線封閉處...

國光客運退出南高屏市場 嘉義站長感慨「錯誤政策」是公司虧損主因

國光客運近日宣布，8月31日起停駛包含台北—高雄等在內8條南部中長途國道路線，並將墾丁線交由高雄客運與屏東客運接手，班次...

「婚育宅」能住滿12年 家長好奇：生第二胎是否重新計算？

中央推出「婚育宅」社宅，釋出共1.1萬戶，讓育有0歲到6歲小孩的家庭能住滿12年，民眾贊成政策，確實讓小朋友不用擔心轉學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。