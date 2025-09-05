不是熱銷就好用 好市多10大雷品曝光！衛生紙也被專家點名
好市多（Costco）的自有品牌科克蘭（Kirkland Signature），常被視為高品質、超值的代表，去年銷售額占好市多總銷售額近三分之一。不過，並非所有科克蘭商品都值得入手。根據美國《讀者文摘》網站指出，專家就點名了10款好市多科克蘭「雷品」，提醒消費者三思後再買。
1. 衛生紙
許多人抱怨紙張容易破、還可能堵塞馬桶。雖然環保，但體驗感差。
2. 尿布
2025年換廠商後品質下降，被家長批「變薄、容易漏尿」，因此改用其他品牌。
3. 熟食玉米餅
味道不差，但包裝設計易爆開，份量計算下來價格偏高。有主廚直言：「花餐廳價錢卻吃不到餐廳品質。」建議自己買好市多烤雞和玉米餅DIY。
4. 咖啡豆
雖然熱銷，但部分消費者覺得「偏酸、苦澀、口感平淡」。
5. 廚房紙巾
吸水力不夠，清潔效率偏低。
6. 燒烤牛胸肉
口感被形容成「像在咬鞋底」，風味不及正宗BBQ。需要慢燉一整天才能變嫩，還不如自己買生牛胸肉烹調，或直接去BBQ餐廳。
7. 蛋白棒
營養數據亮眼，但口感被嫌「像石膏混太妃糖」。內含赤藻糖醇，可能造成腸胃不適。
8. 隱形眼鏡藥水
不少使用者反映刺激眼睛，甚至有報告指出會造成針眼。
9. 綜合堅果
品質不錯，但份量驚人，常讓人一口氣吃下超量熱量。營養師提醒最好分裝小袋避免暴食。
10. 服飾
曾因TikTok爆紅大缺貨，但退潮後退貨率高。雖然品質不差，但缺乏試穿環境，往往買回家才發現不合身，或是因為不流行了而退貨。
※本文所列10款科克蘭商品，部分品項在台灣好市多可能沒有上架，消費者請以當地販售狀況為準。
