不是熱銷就好用 好市多10大雷品曝光！衛生紙也被專家點名

好市多（Costco）的自有品牌科克蘭（Kirkland Signature），常被視為高品質、超值的代表，去年銷售額占好市多總銷售額近三分之一。不過，並非所有科克蘭商品都值得入手。根據美國《讀者文摘》網站指出，專家就點名了10款好市多科克蘭「雷品」，提醒消費者三思後再買。

許多人抱怨紙張容易破、還可能堵塞馬桶。雖然環保，但體驗感差。

2. 尿布

2025年換廠商後品質下降，被家長批「變薄、容易漏尿」，因此改用其他品牌。

3. 熟食玉米餅

味道不差，但包裝設計易爆開，份量計算下來價格偏高。有主廚直言：「花餐廳價錢卻吃不到餐廳品質。」建議自己買好市多烤雞和玉米餅DIY。

雖然熱銷，但部分消費者覺得「偏酸、苦澀、口感平淡」。

5. 廚房紙巾

吸水力不夠，清潔效率偏低。

6. 燒烤牛胸肉

口感被形容成「像在咬鞋底」，風味不及正宗BBQ。需要慢燉一整天才能變嫩，還不如自己買生牛胸肉烹調，或直接去BBQ餐廳。

7. 蛋白棒

營養數據亮眼，但口感被嫌「像石膏混太妃糖」。內含赤藻糖醇，可能造成腸胃不適。

8. 隱形眼鏡藥水

不少使用者反映刺激眼睛，甚至有報告指出會造成針眼。

9. 綜合堅果

品質不錯，但份量驚人，常讓人一口氣吃下超量熱量。營養師提醒最好分裝小袋避免暴食。

10. 服飾

曾因TikTok爆紅大缺貨，但退潮後退貨率高。雖然品質不差，但缺乏試穿環境，往往買回家才發現不合身，或是因為不流行了而退貨。

※本文所列10款科克蘭商品，部分品項在台灣好市多可能沒有上架，消費者請以當地販售狀況為準。

