台灣人口「均老」 彭金隆提金融市場需有四大改變

金管會主委彭金隆5日於南山人壽與《今周刊》攜手舉辦的永續健康趨勢論壇致詞指出，目前台灣乃至全球正面臨前所未有的「均老」現象，二次世界大戰以後，全球人類壽命普遍延長，人口結構快速老化，導致高齡人口比例大幅提高，也是金融市場必須正視的重大變革，是機會也是挑戰，面對高齡化社會，需思考四大改變，包含思維、金融服務、保費計算基礎，以及法規監理的改變。

隨著高齡化社會到來，金融市場將面臨客戶組合與需求的根本改變。彭金隆指出，過去金融服務主力客群以25～55歲為主，未來則將逐步向高齡族群傾斜，不變的是企業經營和服務的提供，上述的轉變不僅帶來新機會，也帶來前所未有的挑戰，若金融業者能夠積極調整，就能把挑戰轉化為機會，但如果守舊不變，就會變成挑戰。

彭金隆認為，有四大需思考的改變方向，一是思維觀念要改變，因為這是個均老、社會全面性，而非只有金融市場的改變，包括價值觀、人際關係都會跟著高齡化做調整；二是要思考服務內容是否改變，例如，過去保單理賠多提供現金給付，但未來高齡化可能要更多實物給付、更具體的給付。

三是過去計算保費都是用過去決定未來，但若未來變化很大，這樣傳統精算概念絕不足以支應未來的變化，需從現在決定現在，或用精準的預測決定未來，例如，外溢保單即是如此，過去的健康狀況不代表未來的健康，但可以透過現在的預防來決定未來的健康，買保單不是希望生病或死亡，而是希望不生病；四是法規監理的改變，例如，商品的監理、未來業務範圍限制、新興消費者爭議等，以上四點思維可為未來策略規劃提供想像。

彭金隆表示，高齡化社會不可逆，過去習慣觀察先進國家如何應對再來學習，但其實台灣已經是高齡化的前緣國家，除了觀摩學習以外，更重要的是自我突破，面對高齡化社會的到來，希望是機會而不只是挑戰。

商品推薦