快訊

韓國瑜勸進？趙少康拋話：盧朱郝都不出來 我可以考慮選黨主席

三中案證據提示完畢 11點開始辯論 馬英九：我無罪

台灣寶可夢中心開賣12款新品！皮卡丘咖哩飯娃娃太可愛 還有1用途

台灣人口「均老」 彭金隆提金融市場需有四大改變

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
金管會主委彭金隆上午出席「南山人壽永續健康趨勢論壇」致詞，表示台灣在進入超高齡社會後，期盼接軌國際長壽趨勢，集結台灣產官學各界力量，掌握長壽新紅利。記者蘇健忠／攝影
金管會主委彭金隆上午出席「南山人壽永續健康趨勢論壇」致詞，表示台灣在進入超高齡社會後，期盼接軌國際長壽趨勢，集結台灣產官學各界力量，掌握長壽新紅利。記者蘇健忠／攝影

金管會主委彭金隆5日於南山人壽與《今周刊》攜手舉辦的永續健康趨勢論壇致詞指出，目前台灣乃至全球正面臨前所未有的「均老」現象，二次世界大戰以後，全球人類壽命普遍延長，人口結構快速老化，導致高齡人口比例大幅提高，也是金融市場必須正視的重大變革，是機會也是挑戰，面對高齡化社會，需思考四大改變，包含思維、金融服務、保費計算基礎，以及法規監理的改變。

隨著高齡化社會到來，金融市場將面臨客戶組合與需求的根本改變。彭金隆指出，過去金融服務主力客群以25～55歲為主，未來則將逐步向高齡族群傾斜，不變的是企業經營和服務的提供，上述的轉變不僅帶來新機會，也帶來前所未有的挑戰，若金融業者能夠積極調整，就能把挑戰轉化為機會，但如果守舊不變，就會變成挑戰。

彭金隆認為，有四大需思考的改變方向，一是思維觀念要改變，因為這是個均老、社會全面性，而非只有金融市場的改變，包括價值觀、人際關係都會跟著高齡化做調整；二是要思考服務內容是否改變，例如，過去保單理賠多提供現金給付，但未來高齡化可能要更多實物給付、更具體的給付。

三是過去計算保費都是用過去決定未來，但若未來變化很大，這樣傳統精算概念絕不足以支應未來的變化，需從現在決定現在，或用精準的預測決定未來，例如，外溢保單即是如此，過去的健康狀況不代表未來的健康，但可以透過現在的預防來決定未來的健康，買保單不是希望生病或死亡，而是希望不生病；四是法規監理的改變，例如，商品的監理、未來業務範圍限制、新興消費者爭議等，以上四點思維可為未來策略規劃提供想像。

彭金隆表示，高齡化社會不可逆，過去習慣觀察先進國家如何應對再來學習，但其實台灣已經是高齡化的前緣國家，除了觀摩學習以外，更重要的是自我突破，面對高齡化社會的到來，希望是機會而不只是挑戰。

保費 保單 高齡化

延伸閱讀

創新板當沖年底前開放 金管會打造亞洲那斯達克 國際債雙向掛牌同步鬆綁

新青安貸款撥款排除總量管制 賴瑞隆肯定金管會回應民意

金管會拚亞洲那斯達克 擬鬆綁法規

在野促調查泓徳聯貸案 財政部金管會2周內提報告

相關新聞

高溫酷熱尤其北北桃 周末水氣到「台中以北」恐短延時豪雨

這幾天中午前後依舊高溫悶熱，普遍有機會來到33至35度，甚至有局部36度以上。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，午後...

國道8號西向五車追撞全線封閉搶救 警籲提早改道

國道8號往西4.5公里、靠近台南系統路段上午10點前發生5輛大小車輛追撞事故。肇事車輛占據內外側路面以及路肩，全線封閉處...

塔巴颱風將生成？ 粉專曝可能路徑和侵台機率 預期周日變天

從南海到菲律賓東方的低壓區不平靜，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前有2個熱帶擾動正在發展，分別是菲律賓東方9...

國光客運退出南高屏市場 嘉義站長感慨「錯誤政策」是公司虧損主因

國光客運近日宣布，8月31日起停駛包含台北—高雄等在內8條南部中長途國道路線，並將墾丁線交由高雄客運與屏東客運接手，班次...

「婚育宅」能住滿12年 家長好奇：生第二胎是否重新計算？

中央推出「婚育宅」社宅，釋出共1.1萬戶，讓育有0歲到6歲小孩的家庭能住滿12年，民眾贊成政策，確實讓小朋友不用擔心轉學...

周日起午後降雨明顯 賈新興：塔巴颱風最快明晚生成

琵琶颱風侵襲日本，近期是否還有颱風生成可能？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。