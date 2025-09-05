塔巴颱風將生成？ 粉專曝可能路徑和侵台機率 預期周日變天
從南海到菲律賓東方的低壓區不平靜，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前有2個熱帶擾動正在發展，分別是菲律賓東方96Ｗ與南海97Ｗ。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，太平洋高壓勢力延伸至台灣東方，96Ｗ將在周末期間通過巴士海峽，進入南海後，與97Ｗ整合。當2個擾動整合完成後，強度會逐漸增強，有成為颱風塔巴的機會。預估朝中國華南前進，不會直接侵襲台灣。
但當這個系統在南海活動時，外圍水氣將飄向台灣上空，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周日、下周一天氣較為不穩定，南部、花東、澎湖不定時短暫雨，沿海風浪稍大，海上活動要注意。北部、中部、金馬雲量也會增加，午後雷陣雨機率高，如果水氣多一點，其餘時間也有下雨機會。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來幾日天氣變動較大，好壞取決於低壓發展狀況及距離遠近而定，要多注意。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言