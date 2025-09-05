塔巴颱風將生成？ 粉專曝可能路徑和侵台機率 預期周日變天

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
目前有2個熱帶擾動正在發展，分別是菲律賓東方96Ｗ與南海97Ｗ。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
南海到菲律賓東方的低壓區不平靜，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前有2個熱帶擾動正在發展，分別是菲律賓東方96Ｗ與南海97Ｗ。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，太平洋高壓勢力延伸至台灣東方，96Ｗ將在周末期間通過巴士海峽，進入南海後，與97Ｗ整合。當2個擾動整合完成後，強度會逐漸增強，有成為颱風塔巴的機會。預估朝中國華南前進，不會直接侵襲台灣。󠀠

但當這個系統在南海活動時，外圍水氣將飄向台灣上空，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周日、下周一天氣較為不穩定，南部、花東、澎湖不定時短暫雨，沿海風浪稍大，海上活動要注意。北部、中部、金馬雲量也會增加，午後雷陣雨機率高，如果水氣多一點，其餘時間也有下雨機會。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來幾日天氣變動較大，好壞取決於低壓發展狀況及距離遠近而定，要多注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

