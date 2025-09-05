高溫酷熱尤其北北桃 周末水氣到「台中以北」恐短延時豪雨

這幾天中午前後依舊高溫悶熱，普遍有機會來到33至35度，甚至有局部36度以上。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，午後雷陣雨的部分，也是要特別留意，尤其周末水氣愈來愈增加，午後雨區擴大。周日台中以北、中部山區會有局部短延時豪雨，東南部、南部地區也會有短暫雨出現，其中也會有局部大雨。

謝佩芸表示，今明兩天各地依舊是高溫悶熱、局部地區會有午後雷陣雨的天氣。預計到了周日，台灣附近的水氣增加，午後雷陣雨在中部以北地區會變得更加明顯。

目前天氣現況，謝佩芸表示，從太平洋延伸到華南一帶的晴朗無雲區域，是太平洋高壓所在的位置。台灣附近有兩區比較明顯的雲系，一個是位在日本南方的琵琶颱風，今天會以很快的速度朝偏東的方向移動，對台灣完全沒有影響，不過打算前往日本的民眾要留意颱風動態，後續很快就會變成溫帶氣旋。

謝佩芸表示，另外要注意到的是，在台灣南方，從南海到菲律賓東方的低壓區，目前裡面有滿多的雲系在發展，關注可能在明後兩天，在菲律賓西方這一側，可能有熱帶系統發展，像是熱帶性低氣壓，預期後續整個熱帶系統的移動偏向往廣東的方向移動。

「近期內暫時沒有熱帶系統明顯的直接影響台灣」。不過，謝佩芸表示，周末期間南方水氣也會比較有往北抬的趨勢。所以，到了明天，尤其周日、下周一，台灣附近的水氣就會逐漸增加。

今天台灣上空依然晴朗穩定，為高壓影響的區域。謝佩芸表示，今天大致上各地中午之前還是比較晴朗的天氣，但是中午過後會有一些局部的午後雷陣雨，今天午後雷雨容易發展的區域主要在桃園以南地區和山區，平地部分在高屏的平地也是比較容易受到影響，下雨的時候可能會有局部大雨的狀況。

明天天氣的情形，謝佩芸表示，西半部地區和今天類似，不過東半部地區因為南方有些雲系隨著東風接近台灣，東南部、恆春半島明天愈晚愈逐漸有降雨增加情形，而在宜蘭、花蓮地區也有零星短暫雨。西半部地區明天上午大致上還是晴朗穩定的天氣，但是中午過後，午後雷陣雨的範圍和雨勢，相對來說會比今天增加一些。

謝佩芸表示，到了周日，台灣南方雲系逐漸北移，所以台灣上空水氣會變多，東南部、恆春半島、南部山區不定時有短暫雨出現的狀況。另外，要注意的是，這種環境讓午後雷陣雨的發展變得更為旺盛，除了雨勢增加，雨區也會比較擴展。周 日午後雷陣雨會比較明顯，尤其在台中以北地區和中部山區，可能會有局部短延時豪雨出現，留意天氣變化。

溫度方面，謝佩芸表示，今天在沒下雨之前都是相當高溫炎熱，預期在西半部地區，中南部普遍來說溫度34度左右，北部有機會來到36度附近。尤其是在台北、新北、桃園交界區域溫度會比較高，還有中南部內陸近山區，有可能出現局部36度以上高溫。東半部、離島溫度大概是在32、33度左右。明天溫度還會比今天更高一些。

謝佩芸表示，另外要提醒，周日到下周四是今年第二波年度大潮，主要影響的區域集中在彰化、雲林、嘉義沿海，以及花蓮沿海，這段期間沿海低窪地區要留意漲潮、滿潮的時候，可能會有局部海水倒灌和局部淹水現象，要多加留意。 這幾天中午前後依舊高溫悶熱，普遍有機會來到33至35度，甚至有局部36度以上。本報資料照片 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 高溫提醒。圖／中央氣象署提供 年度天文大潮。圖／中央氣象署提供

