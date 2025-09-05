尹崇堯：未來新生兒有五成可活到百歲 應提早準備、找到長壽紅利

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
南山人壽董事長於「永續健康趨勢論壇」致詞。記者黃于庭／攝影
為迎接長壽新時代來臨，南山人壽與今周刊5日攜手舉辦永續健康趨勢論壇，以「百歲人生 有備而來」為主題，吸引逾千人到場。南山人壽董事長尹崇堯表示，隨著醫療環境的進步，未來新生兒有三到五成的機會可以活到百歲，面對百歲的生命，應重新思考、提早準備，找到長壽紅利。

尹崇堯致詞時指出，孔子說「70而從心所欲，不逾矩」，禮記也說70歲就是老，但現在因為醫療科技的進步，剛出生的新生兒，有三到五成的機會可以活到100歲。根據內政部公布的最新數據，2024年台灣國人平均餘命達80.77歲，男性為77.42歲、女性則達84.3歲，且百歲人瑞人數達5,542人，創歷史新高。台灣政策目標是在八年內將國人的平均餘命再提升三歲，若依此推算，未來50～60年後，幾乎大部分的國人有望邁向百歲人生。

面對未來高齡化趨勢，尹崇堯認為，南山人壽希望從事後的理賠角色，擴大到事前的健康貢獻者，作為保戶人生馬拉松的配速教練，以個人、生活、企業、社會、環境等五個面向，透過弱勢健康倡議與結盟合作的方式，營造高齡健康的大環境，陪伴民眾以健康的步調走完百歲人生。

尹崇堯也提及台灣城鄉壽命差距顯著，根據衛福部的數據顯示，部分地區存活率相差逾15歲，在罹癌方面也出現城鄉差距，經濟弱勢族群比經濟較優渥的族群面臨高達近10％的死亡率，為了弭平健康的不平等，南山透過慈善基金會與醫護、社工合作，協助關懷偏鄉長者早期發現疾病並提供治療及經濟補助。

尹崇堯表示，自2013年至今，已協助4.7萬個經濟弱勢家族經濟補助，為了響應金管會的金融大回饋政策，南山人壽也正在研擬新款的微型保單，希望增加及時雨的機制，藉此拋磚引玉，盼有更多企業投入更多資源，共同消弭健康問題。

最後，尹崇堯呼籲，隨著長壽時代來臨，希望全民能更早做好準備，以「健康壯如山、長壽如南山」的狀態迎接百歲人生。

尹崇堯

