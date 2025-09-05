聽新聞
國道8號西向五車追撞全線封閉搶救 警籲提早改道
國道8號往西4.5公里、靠近台南系統路段上午10點前發生5輛大小車輛追撞事故。肇事車輛占據內外側路面以及路肩，全線封閉處理，因為處理要花很多時間，目前後方車輛已經回堵超過1公里。警方建議西向車輛提早在新市系統下轉平面道路，以免長時間塞車。
警方表示，現場疑因一輛大貨車與一輛轎車發生事故，另兩輛大貨車、一輛槽車追撞成一團，占據內外線車道。轎車駕駛受困在車內，不過意識清楚，目前消防人員正在破壞車門搶救中。
