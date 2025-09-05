醫護人員不加薪將加速流失！ 6醫療工會提5訴求 盼石崇良正視改革

醫療人員流失及薪資不足已是現今面臨嚴重問題，新任衛福部長石崇良本月上任，6大醫療工會今發聯合聲明，向石崇良喊話，提出五訴求，分別為公立醫院要調薪，私立醫院要跟進、落實三班護病比，不法黑數要革除、護理留任不缺漏，金援挹注要全面、醫事人力須齊備，陳舊標準要翻新、深耕計畫提待遇，健康台灣才有力。

工會表示，針對行政院宣布明年軍公教不調薪事宜表達嚴正的不滿與遺憾，公立醫院長年背負國家所賦予的醫療重擔，第一線醫護及各職類人員在人力極度短缺之下，消化海量湧入的來診民眾、急重難罕的嚴峻病況，還有臨床學術研究及照護衛教等繁重業務，行政院如此逕自以「社會觀感」、「經濟情勢」為由宣布不調薪，無異嚴重打擊基層醫療團隊士氣。

若軍公教最終確定不調薪，不僅影響公立醫院公務人員，也等同宣告院內全體適用勞基法的勞工，明年都將沒有調薪的空間及可行性，更將連帶消緩私立醫院加薪競爭留才的市場動態，加速醫院人力流向診所及醫美產業，惡化醫院照護量能及眼下臨床經驗難以銜接困境，呼籲行政院及各黨立委能在接下來的預算會期懸崖勒馬，確立公立醫院調薪方針。

針對賴清德總統於2023年競選時承諾「兩年內將三班護病比入法」，工會說，然而時至今日不僅入法時程遙遙無期，包含採平均數計算而嚴重失真、功能性人力美化實際人力數據、急診及專師等缺乏明確醫護病比標準爭議，護理及社會各界在部長邱泰源任內時已多有所著墨，期盼賴總統、石部長及新任內閣採取明確嶄新對策，重拾護理人員與民眾的政治信任。

工會說，三班護病比在制度及實務上的「不法黑數」，勢必是未來不可迴避的核心爭議，首先是設置在急性一般病房內的隔離病床不被計入現行護病比公式；次之是醫院藉由強迫護理人員禁休禁假、施行12小時班制、跨單位支援調動等手段，營造亮眼人力數據；最後是對於醫院所填報護病比數據，衛福部仍然缺乏有效查核手段等，各類不法黑數都應有所稽查革除。

針對中央政府應對護理人力留任所採取的金援挹注，目前雖有輪值夜班直接獎勵、三班護病比達標醫院獎勵、護理新手導師獎勵等措施，然而，在側重護病比數據的政策主軸之下，致使其他護理人員的辛勞付出變相遭受忽視及冷落，例如門診、專科護理師、特殊單位、功能性小組及常態性白班等護理人員，都曾因在相關獎勵政策上遭受差別待遇乃至分文未得而衍生爭議。

工會重申，縱然推動三班護病比入法、兼顧病人醫療品質與護理人員勞動權益確為社會共識，然而，護理人員付出與回報不成比例、低薪過勞所致大規模離職潮困境，絕不僅限於病房端之護理人員，是整體護理乃至醫療業界長年沉痾，呼籲衛福部未來在護理留任的政策制定上，獎勵發放必須更為周全，避免肇因相對剝奪感加劇人力缺口而得不償失。

針對健全醫院醫療運作，社會關注及政府政策往往著眼於醫師及護理師的專業價值與人力狀況，工會表示，社會經常忽略了同樣在臨床實務上扮演關鍵角色的醫檢師、放射師、呼吸治療師等各類重要醫事人力，從病患檢體檢驗及分析、到放射性檢查掃描及治療、再到呼吸器操作調整及監測等，每個環節皆須仰賴各類醫事人員的術業專攻，才得以為病患提供最為全面完善的治療及照護。

工會說，對照護理人員人力配置標準，2019年施行全日護病比，2024年公告三班護病比標準，進程雖顯牛步，但尚可見持續滾動檢討動態，但其他醫事人力配置，卻仍固守十餘年乃至數十年前的陳舊標準，對照日益高漲的業務重擔，完全形同虛設，呼籲衛福部全面與時俱進檢討翻新。

而針對「健康台灣深耕計畫」，衛福部預計在今年至2029年區段內，施行5年500億醫療健康投資計畫，涵蓋4大核心範疇包含「優化醫療工作條件、規劃多元人才培訓、導入智慧科技醫療、社會責任醫療永續」，其中又以前2項與醫療從業人員待遇提升及留任最為密切。

據衛福部現行擬定計畫內容，每間醫學中心每年最高可獲得1至1.5億元預算總額，並標榜「由下而上解決目前醫療環境困境」，然而，此計畫不僅不若現行護理獎勵政策明確定性用以提升基層待遇，在資訊揭露義務部分也缺乏強制力，甚至所謂的「由下至上」，卻仍是由醫院管理高層自行研議後逕自執行，可以想見未來在經費分配運用的實務作業上，恐將亂象叢生爭議不止。

工會強調，構築以人為本醫療願景的核心基礎，首要之務應是確保醫療從業人員對環境改善及待遇提升的信心，進而使病患對醫療專業及照護品質有所信任，而非徒有其表的計畫提綱或華麗詞藻。呼籲衛福部應在「健康台灣深耕計畫」當中，明確規範一定比例預算用以直接提升醫療從業人員薪資待遇、落實醫療產業民主程序。

