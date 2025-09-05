彈性育嬰假115年上路 洪申翰：更有利企業留才

快訊

中央社／ 台北5日電

彈性育嬰假明年正式上路，讓受僱者可以單日請休育嬰留停。勞動部長洪申翰今天強調，雇主職場有彈性更有利留才，也不會讓員工陷入「離職」或「不生」二選一。

政府推動彈性育嬰假制度，讓育嬰假及家庭照顧假更具彈性。明年起，新手爸媽在幼兒保母臨時請假時，能以「日」為單位申請育嬰留停；受僱者若小孩或長輩有緊急狀況，也能按「小時」請家庭照顧假。

洪申翰今天接受廣播節目專訪，再度談及彈性育嬰留停政策。他強調，與企業主座談時，許多雇主都會反映缺工，但從數據顯示，女性的勞動參與率到30歲以後急速下降，主因就是她們認為無法兼顧家庭及職場，因此最後選擇辭職回家照顧家人或小孩。

洪申翰表示，現今有許多企業職場上有給予較好的家庭照顧彈性福利，可看出這樣的彈性都對於招攬員工甚至是留才很有幫助，因此勞動部後續也跟許多企業主進行交流，希望能共同合作，讓職場更具彈性，有助留下30多歲且表現良好的員工。

洪申翰認為，如果企業主不給予這樣的彈性，勞工就會陷入二選一抉擇，最後衍生結果就是「離職」或「不生」，這會讓國家少子化問題更嚴重，也影響未來勞動力人口。

洪申翰表示，明年上路的彈性育嬰留停措施，會針對小微型企業提供獎勵金，若30人以下公司有員工申請一天育嬰留停，將給予新台幣1000元獎勵金，讓雇主可以用來找替代人力或者是付其他員工的加班費，甚至可作為營造友善育嬰職場的經費，盼透過獎勵鼓勵企業配合政策。

