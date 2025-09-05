政院稱軍公教不調薪 5大醫院工會：加劇人才流向私立醫院、醫美診所

衛福部長石崇良甫上任，就需面對醫界人力困境，5家醫院工會今天發表聯合聲明，對軍公教明年不調薪表達遺憾，提出「公立醫院要調薪，私立醫院要跟進」訴求，並指出，軍公教若不調薪，將影響背負國家交付醫療重擔的公立醫院，嚴重打擊醫療團隊士氣。另，工會也要求落實三班護病比，並將現在只付給夜班護理師的獎勵金，擴及門診、專科護理師及特殊單位等護理人員。

聯合發表聲明的工會包括台大醫院企業工會、台大醫院癌醫分院企業工會、新光醫院企業工會、成大醫院企業工會、台北榮總醫院企業工會、振興醫院企業工會。

聲明指出，第一線醫護及各職類人員，在人力極度短缺之下，消化海量湧入的來診民眾、急重難罕的嚴峻病況，還有臨床學術研究及照護衛教等繁重業務，若軍公教最終確定不調薪，不僅影響公立醫院公務人員，也等同宣告院內全體適用勞基法的勞工，將沒有調薪的空間，連帶消緩私立醫院加薪競爭留才市場動態，加速醫院人力流向診所及醫美產業，惡化醫院照護量能。

賴清德總統競選時承諾「三班護病比入法」，至今衛福部未提出具體時間表。聲明指出，護病比入法遙遙無期，且各醫院護病比計算失真，醫院會以強迫護理人員禁休、施行12小時班制、跨單位調動等，打造亮眼的表面數據，而現行計算公式，僅計算急性一般病床，不計入隔離病床等方式，更導致「不法黑數」，盼衛福部提出政策改革前述疑慮，才能重拾護理人員信任。

現行護理人力獎金只發給輪值夜班的護理師，聲明指，側重護病比政策主軸，已導致其他護理人員遭受相對忽視，例如門診、專科護理師、特殊單位、功能性小組及常態性白班護理人員等，獎金「分文未得」衍生爭議，護理師低薪過勞，不僅限於病房端之護理人員，呼籲衛福部未來在獎勵發放必須更為周全，避免肇因相對剝奪感加劇人力缺口而得不償失。

除護理人員外，醫院內各職類醫事人員，不像護理人力配置，滾動調整護病比。聲明點出，醫療機構內其他醫事人力配置，固守數十年前陳舊標準，面對日益高漲負擔，已形同虛設，盼衛福部與時俱進檢討翻新。另，針對健康台灣深耕計畫，聲明指出，現行規定每家醫學中心僅可獲得至高1.5億預算，但計劃執行則資訊揭露義務未被明訂，未來實務上恐會有亂象出現。

商品推薦