快訊

韓國瑜勸進？趙少康拋話：盧朱郝都不出來 我可以考慮選黨主席

三中案證據提示完畢 11點開始辯論 馬英九：我無罪

台灣寶可夢中心開賣12款新品！皮卡丘咖哩飯娃娃太可愛 還有1用途

聽新聞
0:00 / 0:00

政院稱軍公教不調薪 5大醫院工會：加劇人才流向私立醫院、醫美診所

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
若軍公教最終確定不調薪，不僅影響公立醫院公務人員，也等同宣告院內全體適用勞基法的勞工，將沒有調薪的空間，連帶消緩私立醫院加薪競爭留才市場動態，加速醫院人力流向診所及醫美產業，惡化醫院照護量能。示意圖。本報資料照片
若軍公教最終確定不調薪，不僅影響公立醫院公務人員，也等同宣告院內全體適用勞基法的勞工，將沒有調薪的空間，連帶消緩私立醫院加薪競爭留才市場動態，加速醫院人力流向診所及醫美產業，惡化醫院照護量能。示意圖。本報資料照片

衛福部長石崇良甫上任，就需面對醫界人力困境，5家醫院工會今天發表聯合聲明，對軍公教明年不調薪表達遺憾，提出「公立醫院要調薪，私立醫院要跟進」訴求，並指出，軍公教若不調薪，將影響背負國家交付醫療重擔的公立醫院，嚴重打擊醫療團隊士氣。另，工會也要求落實三班護病比，並將現在只付給夜班護理師的獎勵金，擴及門診、專科護理師及特殊單位等護理人員。

聯合發表聲明的工會包括台大醫院企業工會、台大醫院癌醫分院企業工會、新光醫院企業工會、成大醫院企業工會、台北榮總醫院企業工會、振興醫院企業工會。

聲明指出，第一線醫護及各職類人員，在人力極度短缺之下，消化海量湧入的來診民眾、急重難罕的嚴峻病況，還有臨床學術研究及照護衛教等繁重業務，若軍公教最終確定不調薪，不僅影響公立醫院公務人員，也等同宣告院內全體適用勞基法的勞工，將沒有調薪的空間，連帶消緩私立醫院加薪競爭留才市場動態，加速醫院人力流向診所及醫美產業，惡化醫院照護量能。

賴清德總統競選時承諾「三班護病比入法」，至今衛福部未提出具體時間表。聲明指出，護病比入法遙遙無期，且各醫院護病比計算失真，醫院會以強迫護理人員禁休、施行12小時班制、跨單位調動等，打造亮眼的表面數據，而現行計算公式，僅計算急性一般病床，不計入隔離病床等方式，更導致「不法黑數」，盼衛福部提出政策改革前述疑慮，才能重拾護理人員信任。

現行護理人力獎金只發給輪值夜班的護理師，聲明指，側重護病比政策主軸，已導致其他護理人員遭受相對忽視，例如門診、專科護理師、特殊單位、功能性小組及常態性白班護理人員等，獎金「分文未得」衍生爭議，護理師低薪過勞，不僅限於病房端之護理人員，呼籲衛福部未來在獎勵發放必須更為周全，避免肇因相對剝奪感加劇人力缺口而得不償失。

除護理人員外，醫院內各職類醫事人員，不像護理人力配置，滾動調整護病比。聲明點出，醫療機構內其他醫事人力配置，固守數十年前陳舊標準，面對日益高漲負擔，已形同虛設，盼衛福部與時俱進檢討翻新。另，針對健康台灣深耕計畫，聲明指出，現行規定每家醫學中心僅可獲得至高1.5億預算，但計劃執行則資訊揭露義務未被明訂，未來實務上恐會有亂象出現。

人力 護病比 護理師

延伸閱讀

招募護理人才 苗栗醫院推保障年薪70萬方案

川普簽令後 逾44萬聯邦員工喪失工會權利

台大護理長退休回任兼職護師...選急診後送病房貢獻所學 坦言「蠻舒壓」

23位藝人被約談！文化部揭陸「不可想像手段」　演藝工會表態

相關新聞

高溫酷熱尤其北北桃 周末水氣到「台中以北」恐短延時豪雨

這幾天中午前後依舊高溫悶熱，普遍有機會來到33至35度，甚至有局部36度以上。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，午後...

國道8號西向五車追撞全線封閉搶救 警籲提早改道

國道8號往西4.5公里、靠近台南系統路段上午10點前發生5輛大小車輛追撞事故。肇事車輛占據內外側路面以及路肩，全線封閉處...

塔巴颱風將生成？ 粉專曝可能路徑和侵台機率 預期周日變天

從南海到菲律賓東方的低壓區不平靜，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前有2個熱帶擾動正在發展，分別是菲律賓東方9...

國光客運退出南高屏市場 嘉義站長感慨「錯誤政策」是公司虧損主因

國光客運近日宣布，8月31日起停駛包含台北—高雄等在內8條南部中長途國道路線，並將墾丁線交由高雄客運與屏東客運接手，班次...

「婚育宅」能住滿12年 家長好奇：生第二胎是否重新計算？

中央推出「婚育宅」社宅，釋出共1.1萬戶，讓育有0歲到6歲小孩的家庭能住滿12年，民眾贊成政策，確實讓小朋友不用擔心轉學...

周日起午後降雨明顯 賈新興：塔巴颱風最快明晚生成

琵琶颱風侵襲日本，近期是否還有颱風生成可能？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。