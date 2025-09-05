出生21天染RSV險重症 醫師籲新生兒預防不可輕忽

台中1名出生21天的新生兒，出現嚴重咳嗽到吐等症狀，就醫檢查後發現感染呼吸道融合病毒（RSV）。醫師提醒，免疫力較弱的寶寶，一旦感染容易引發嚴重併發症，家長不可輕忽。

烏日林新醫院今天發布新聞稿表示，1名出生21天的新生女嬰日前出現嚴重咳嗽到吐、鼻塞、痰多，甚至食慾不振等症狀，緊急到醫院求診，經快篩確認感染RSV。

烏日林新醫院小兒科醫師賴永清說明，RSV具有高度傳播力，透過飛沫或接觸傳播一次可傳染給3人，由於症狀與感冒類似常常疏忽，導致引發嚴重下呼吸道感染，以往好發在冬季，但現在幾乎一年四季都有可能發生。

賴永清提到，RSV是5歲以下嬰幼兒最常見的呼吸道感染源，約有68%的嬰幼兒在1歲前曾經感染RSV，2歲前多達97%都曾感染過RSV。

至於症狀，賴永清說，多數嬰幼兒感染初期症狀類似感冒，如咳嗽、流鼻涕、發燒等，但從感染到重症往往只需3到5天，其中有高達30%至40%會惡化至嚴重下呼吸道感染，甚至50%至80%因細支氣管炎住院的病童，合併呼吸窘迫、喘鳴聲，不可不慎。

治療部分，賴永清表示，目前沒有專門治療RSV的特效藥，主要是支持性治療，幫助緩解症狀。孕婦可透過接種RSV疫苗，或在嬰幼兒出生後施打RSV單株抗體，及早預防以避免重症發生。

這名女嬰經醫療團隊給予適當支持療法後，2週後順利出院。剛好女嬰的母親正在坐月子也有感冒症狀，不排除可能是媽媽傳染給女嬰。

賴永清提醒，RSV高風險族群為早產兒、先天性心臟病兒童，以及免疫力較弱的寶寶，一旦感染容易引發嚴重併發症，家長仍不可掉以輕心，務必隨時注意自身健康狀況，避免將病毒傳染給抵抗力較差的嬰幼兒。

