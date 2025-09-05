快訊

「婚育宅」能住滿12年 家長好奇：生第二胎是否重新計算？

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
行政院昨拍板「青年婚育租屋協助專案」，今年起至2028年，將從中央社會住宅中釋出一點一萬戶「婚育宅」。記者胡經周／攝影
行政院昨拍板「青年婚育租屋協助專案」，今年起至2028年，將從中央社會住宅中釋出一點一萬戶「婚育宅」。記者胡經周／攝影

中央推出「婚育宅」社宅，釋出共1.1萬戶，讓育有0歲到6歲小孩的家庭能住滿12年，民眾贊成政策，確實讓小朋友不用擔心轉學等問題，但也提出若生第二胎，那12年是否要重新計算？

行政院院會昨通過「青年優先三重奏」相關政策，包括今年起至2028年，中央將釋出逾1.1萬戶婚育宅，並放寬中央擴大租金補貼專案計畫補助標準，將每人每月平均所得由最低生活費3倍放寬至3.5倍，婚育家庭租補可擴大加碼，自登記結婚2年內加碼補貼50%，每多生1胎再加碼補貼50%。

達適婚年齡未有小孩的陳小姐認為，婚育宅確實有讓原先就有意婚生的民眾，更提高些意願，但是所得限制部分，仍會要精打細算所有開銷，畢竟育嬰的費用不能省。另外，她也覺得育嬰以日或小時計算，確實能彈性控制。

育有1子的王小姐則說，婚育宅能夠住12年，能保障小朋友唸書時不需要突然轉學等狀況，也因為是建構在社宅的基礎，因此也贊成要有排富，不過如果生第二胎的話，居住的年限12年是否要重新計算？

中央也推出彈性育嬰留停及家庭照顧假，最多2年的育嬰留職停薪將有30天能以「單日」方式申請；家中有家庭照顧需求者，1年內14天的事假與家庭照顧假，可以1小時為單位請假。

王小姐分享，曾為小朋友看醫生向公司請假情形，「有時候只是不到1、2個小時看醫生，卻要請1天假，導致安排的計畫得調動。」推出育嬰以日或小時計算，能讓請假變得更彈性。

朋友 小孩 醫生

