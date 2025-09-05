近期陽光毒辣慎防熱傷害 塔巴颱風可能生成對台影響曝

雖然9月份已經逐漸進入台灣的秋季，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，但近期陽光還是相當毒辣，戶外活動要做好防曬，運動或勞力工作者要適時休息降溫，並補充水分及電解質，降低熱傷害風險。

今天台灣依然處在南方大低壓帶的邊緣位置，歐宗學表示，為偏東至東南風環境，風速相較過去幾天增強，水氣則不多，預估天氣型態變化不大，各地仍是晴到多雲為主，午後有熱對流雲系發展帶來局部短暫陣雨或雷雨。

歐宗學表示，東風增強較不利雙北地區的熱對流雲系發展，因此預期今天僅在東北角及山區附近有短暫陣雨機會，整體降雨規模縮小，不過在桃園以南的山區及近山平地仍要注意可能出現較明顯的午後陣雨影響。

溫度方面，歐宗學表示，熱對流雲系減少、陽光加熱時間更長，相對氣溫更高、炎熱感受也會更為明顯，今天各地白天高溫仍在32至34度，台北盆地、中南部內陸地區可達35至36度。

明天大氣環境將會開始有些變化，歐宗學表示，南方的大低壓帶北抬，其中在南海有熱帶擾動發展趨勢，預期對台灣沒有直接影響，但會使環境風場轉為東南至偏南風，水氣也將逐漸增多，東南部至恆春半島有局部短暫陣雨，午後雷陣雨也會變得比較旺盛，中南部平地區域受影響機會提高。

歐宗學表示，周日南海的熱帶擾動可能已經發展為熱帶性低氣壓或颱風塔巴，將持續朝中國大陸華南沿岸移動，外圍的偏南風持續為台灣帶來水氣極不穩定環境，南部、東南部有局部短暫陣雨，各地午後都有熱對流雲系發展影響機會，大雷雨發生機會相較近幾天將明顯提高。大氣不穩定時，對流雲系發展時間可能提早，不一定下午才會開始有雷陣雨。

他說，下周一南海的低壓將朝向港澳地區附近移動，有預計前往的話要注意當地的天氣預報資訊，並查詢航班是否發生異動。

台灣天氣型態跟前一天類似，不過，歐宗學表示，隨著低壓遠離、水氣減少，預估整體降雨規模有開始縮小的趨勢。後續下周二至周三的天氣則會以山區及西半部午後雷陣雨為主。下周四以後太平洋高壓勢力增強，台灣附近大氣較穩定且水氣減少，雖然仍會有午後陣雨機會，但降雨會較集中在山區附近、雨量也較少。

歐宗學表示，整體來說，下周前半天氣較不穩定，後半則有逐漸轉好的趨勢，氣溫方面暫時還沒有明顯變化，不過早晚期間會慢慢變得比較涼爽一點。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

商品推薦