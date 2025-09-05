快訊

冠蓋滿京華 斯人獨憔悴！川普白宮宴請科技大咖 昔日麻吉馬斯克缺席

早餐後別馬上刷牙、多打網球…6個小習慣可能讓你活得更健康

新北驚傳電梯井意外！男子從高處急墜 無生命跡象送醫搶救

聽新聞
0:00 / 0:00

周日起午後降雨明顯 賈新興：塔巴颱風最快明晚生成

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周日至下周三午後降雨明顯，下周四起太平洋高壓偏強，高溫悶熱、午後零星短暫雨。本報資料照片
周日至下周三午後降雨明顯，下周四起太平洋高壓偏強，高溫悶熱、午後零星短暫雨。本報資料照片

琵琶颱風侵襲日本，近期是否還有颱風生成可能？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明晚至周日晚，在南海的熱帶性低氣壓，有發展為今年第16號塔巴颱風的機會，預估其於下周一有影響港澳的機率。

至於台灣天氣重點，賈新興表示，周日至下周三午後降雨明顯，下周四起太平洋高壓偏強，高溫悶熱、午後零星短暫雨。9月中旬台灣降雨以偏少的機率較高，9月下旬至10月上旬台灣降雨有偏多雨的訊號，其中10月上旬宜蘭有明顯偏多雨的訊號。

近期天氣趨勢，他說，明天清晨，鵝鑾鼻一帶至南台東有局部短暫雨，午後台南以南及台東有局部短暫陣雨，新竹以南山區及花蓮亦有零星短暫陣雨。周日，新竹以南及台東有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周一清晨，鵝鑾鼻一帶至南台東有局部短暫雨，午後嘉義以北及宜蘭有局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周二，午後桃園至高雄有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫雨。下周三，午後桃園以南有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。下周四至下周五，午後新竹以南有局部短暫陣雨，花東亦有零星短暫陣雨。下周六至14日，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

新竹 台東 颱風

延伸閱讀

琵琶颱風最快今生成 賈新興：明天至周五侵襲日本九州及本州

去日本注意！賈新興：熱帶系統周四五恐影響四國、大阪至東京一帶

高溫悶熱午後西北雨 賈新興：未來10天季風低壓活躍

又有颱風將生成？賈新興預期下周有2熱帶系統發展

相關新聞

酷熱飆36度以上高溫！周末南方熱帶系統伴隨水氣增 降雨範圍擴大

今天各地大多為多雲到晴，中央氣象署表示，台灣附近環境為偏東風，由於太平洋高壓稍增強，預測降雨範圍也稍微縮小，僅東南部地區...

國光客運退出南高屏市場 嘉義站長感慨「錯誤政策」是公司虧損主因

國光客運近日宣布，8月31日起停駛包含台北—高雄等在內8條南部中長途國道路線，並將墾丁線交由高雄客運與屏東客運接手，班次...

「婚育宅」能住滿12年 家長好奇：生第二胎是否重新計算？

中央推出「婚育宅」社宅，釋出共1.1萬戶，讓育有0歲到6歲小孩的家庭能住滿12年，民眾贊成政策，確實讓小朋友不用擔心轉學...

周日起午後降雨明顯 賈新興：塔巴颱風最快明晚生成

琵琶颱風侵襲日本，近期是否還有颱風生成可能？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsi...

晴朗酷熱飆38度高溫 吳德榮：琵琶今襲日本2地、熱帶擾動下周一襲港澳

今明兩天各地晴朗，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，北部酷熱，高溫達3...

近期陽光毒辣慎防熱傷害 塔巴颱風可能生成對台影響曝

雖然9月份已經逐漸進入台灣的秋季，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，但近期陽光還是相當毒辣，戶外活動要做好防曬，運動或勞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。