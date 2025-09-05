聽新聞
周日起午後降雨明顯 賈新興：塔巴颱風最快明晚生成
琵琶颱風侵襲日本，近期是否還有颱風生成可能？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明晚至周日晚，在南海的熱帶性低氣壓，有發展為今年第16號塔巴颱風的機會，預估其於下周一有影響港澳的機率。
至於台灣天氣重點，賈新興表示，周日至下周三午後降雨明顯，下周四起太平洋高壓偏強，高溫悶熱、午後零星短暫雨。9月中旬台灣降雨以偏少的機率較高，9月下旬至10月上旬台灣降雨有偏多雨的訊號，其中10月上旬宜蘭有明顯偏多雨的訊號。
近期天氣趨勢，他說，明天清晨，鵝鑾鼻一帶至南台東有局部短暫雨，午後台南以南及台東有局部短暫陣雨，新竹以南山區及花蓮亦有零星短暫陣雨。周日，新竹以南及台東有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周一清晨，鵝鑾鼻一帶至南台東有局部短暫雨，午後嘉義以北及宜蘭有局部短暫陣雨。
賈新興表示，下周二，午後桃園至高雄有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫雨。下周三，午後桃園以南有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。下周四至下周五，午後新竹以南有局部短暫陣雨，花東亦有零星短暫陣雨。下周六至14日，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
