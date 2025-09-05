酷熱飆36度以上高溫！周末南方熱帶系統伴隨水氣增 降雨範圍擴大

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天各地高溫普遍在31至35度，尤其大台北、嘉義縣、台南市、台東縣有局部36度以上高溫發生的機率。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
今天各地大多為多雲到晴，中央氣象署表示，台灣附近環境為偏東風，由於太平洋高壓稍增強，預測降雨範圍也稍微縮小，僅東南部地區及恆春半島有不定時局部短暫陣雨，午後要留意桃園以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，今天各地高溫普遍在31至35度，尤其大台北、嘉義縣、台南市、台東縣有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線指數可達過量等級，戶外活動應做好防曬措施並多補充水分，各地低溫則約25、26度。澎湖多雲短暫陣雨27至32度，金門 多雲短暫陣雨27至32度，馬祖晴時多雲27至32度。

今年第15號輕度颱風琵琶，凌晨2時中心位於大阪西南方290公里之處（台北東北方1440公里之處），以每小時36公里速度，向東北東進行，對台灣的天氣無直接影響。

明天東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率。

周日、下周一南海熱帶系統伴隨南方雲系北移，水氣增加，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後中部以北地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

下周二至下周四各地為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周四至下周六各地為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

近期南海至菲律賓東方海域為大低壓帶的環境，當中有熱帶系統發展的機率，氣象署將持續密切觀察。午後雷陣雨發展旺盛，留意短延時強降雨，及其伴隨的雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

周日至下周四適逢年度大潮，彰化至嘉義及花蓮沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域注意排水不易、局部淹水現象，避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。

今起3天降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
