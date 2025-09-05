基隆北海岸、新北濃霧特報 坪林能見度不足200公尺

中央氣象署發布基隆北海岸、新北市濃霧特報，今天清晨至上午新北易有低雲或局部霧影響能見度，新北坪林已出現能見度不足200公尺的現象。

氣象署說，今天各地及澎湖、馬祖為多雲到晴，僅東南部地區、恆春半島及金門有局部短暫陣雨，午後桃園以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午西半部地區亦有零星短暫陣雨。

明天東半部地區、恆春半島及澎湖、金門有局部短暫陣雨，其他地區及馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率。 今天清晨至上午新北易有低雲或局部霧影響能見度，新北坪林已出現能見度不足200公尺的現象。圖／取自空氣品質監測網

