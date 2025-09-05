快訊

洋蔥外表正常為何「中間爛掉」？專家揭難辨原因 曝挑選秘訣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友買到中間爛掉的洋蔥，發文意外引發共鳴。 示意圖／Ingimage
一名網友買到中間爛掉的洋蔥，發文意外引發共鳴。 示意圖／Ingimage

根據日媒「まいどなニュース」報導，X平台上一則關於「洋蔥為什麼會從裡面第三層開始爛掉」的發文，引發網友熱烈討論。貼文表示外表看似完好的洋蔥，切開後裡頭卻出現腐爛的狀況，吸引超過15萬人按讚，許多網友也表示曾遇過同樣的情況。

專業農家回覆，這其實是「鱗片腐敗病」所造成。洋蔥的球莖由一層層鱗片狀的葉子組成，當其中某一層在生長時受到高溫或雨水影響，就可能感染病菌而變質。這就是為什麼會突然出現在某一層，而非由外而內腐爛的原因。

與一般整顆洋蔥爛掉、散發強烈異味的「軟腐病」不同，鱗片腐敗病通常沒有明顯臭味，因此從外觀很難辨別。農家建議，購買時可以留意洋蔥頭部是否乾燥，如果過於濕潤，就可能有潛在問題。不過，像照片中的情況，往往連專家都難以在購買時發現。

專家指出，若只是局部層片變質，將受影響部分切除後仍可食用，但最好經過加熱烹調，不建議生食。若有明顯腐敗味道，則應完全丟棄，以免危害健康。由於氣候變遷、高溫的影響，提高鱗片腐敗病發生的機率，近年農業專家也積極投入培育能耐熱的洋蔥品種。此外，產地通常使用「CA冷藏」保存技術（透過調整氧氣與二氧化碳濃度延長保存期限），建議消費者在家中也冷藏保存，以降低腐敗風險。

洋蔥 高溫 臭味 氣候變遷

