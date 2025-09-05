台灣被低壓包圍、陣雨轉多 粉專：短期迎來悶熱潮濕的日子

低壓環伺，陣雨轉多。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於太平洋高氣壓往東退、減弱，讓台灣附近再次陷入低壓帶的範圍內，陣雨的時機變得頻繁，午後雷雨也會更多，短期內將迎來悶熱、潮濕的日子。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從模式預報的路徑系集圖來看，台灣基本上是被低壓包圍，周末甚至可能有微弱低壓會靠近台灣，雖然強度不至於很具規模，但天氣不好是一定的。

其他低壓走向方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，除了琵琶颱風今天起侵襲日本以外，另一個南海的颱風熱點，路線預計也是走向海南島及越南一帶。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，總之，台灣暫時處在低壓帶內，在這種水氣多的環境，多雨的狀況是免不了。未來幾天，各地陣雨機率高，午後雷雨也會比前陣子更好發，悶熱潮濕的狀況下，肯定很不舒服，多留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

