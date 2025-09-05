快訊

戰鬥藍逼表態 朱立倫聘任中評會主席 讓趙少康取得參選資格

晴朗酷熱飆38度高溫 吳德榮：琵琶今襲日本2地、熱帶擾動下周一襲港澳

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今明兩天各地晴朗，北部酷熱，高溫達37、38度，中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑。本報資料照片
今明兩天各地晴朗，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，北部酷熱，高溫達37、38度，中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑；午後山區有局部陣雨或雷雨，南部、東南部偶有局部短暫降雨的機率。今天北部23至37度、中部23至36度、南部24至36度、東部22至36度。

吳德榮表示，周日至下周四南方水氣增多，各地多雲時晴，北台灣仍偏熱；南部、東南部有局部短暫降雨，午後山區有對流發展，擴及部分平地，注意有大雷雨發生的機率。

至於颱風動態， 吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱琵琶今天侵襲四國、本州南側，有日本行程應注意其動態。歐洲模式（ECMWF）7日20時模擬顯示，另1熱帶擾動在南海發展，下周一侵襲港、澳，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，輕颱琵琶今天侵襲四國、本州南側。歐洲模式7日20時模擬圖（右圖，取自tropical tidbits）顯示，另1熱帶擾動在南海發展；下周一侵襲港、澳。圖／取自「洩天機教室」專欄
吳德榮 大雷雨 氣象署

相關新聞

少子化及替代品興起… 國內鮮乳消費量 恐首度負成長

根據農業部統計，二○一八年因手搖飲、咖啡市場崛起，國內鮮乳年平均消費成長量來到百分之八點七的高峰，但之後因市場趨於飽和而...

德媒：台灣交通死亡人數比911恐攻還多 來台前要三思

美國媒體CNN曾以「行人地獄」形容台灣交通亂象，近日德國媒體「bne IntelliNews」則又報導，指二○二二年台灣...

健康主題館／飲食6習慣 癌細胞不上身

癌症的生成有八成與環境、飲食因素有關，因此透過環境的改善及飲食的調整，可以預防癌症的發生。尤其建立良好的飲食習慣，是國內...

「弱勢癌症」健保資源少 死亡率升

健保每年給付癌症新藥，但許多「弱勢癌症」，卻連最基礎的化學治療都未納入給付。癌症希望基金會副董事長羅盛典指出，近五年健保...

台灣被低壓包圍、陣雨轉多 粉專：短期迎來悶熱潮濕的日子

低壓環伺，陣雨轉多。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於太平洋高氣壓往東退、減弱，讓台灣附近再次陷入低壓帶的範圍...

