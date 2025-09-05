聽新聞
晴朗酷熱飆38度高溫 吳德榮：琵琶今襲日本2地、熱帶擾動下周一襲港澳
今明兩天各地晴朗，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，北部酷熱，高溫達37、38度，中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑；午後山區有局部陣雨或雷雨，南部、東南部偶有局部短暫降雨的機率。今天北部23至37度、中部23至36度、南部24至36度、東部22至36度。
吳德榮表示，周日至下周四南方水氣增多，各地多雲時晴，北台灣仍偏熱；南部、東南部有局部短暫降雨，午後山區有對流發展，擴及部分平地，注意有大雷雨發生的機率。
至於颱風動態， 吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱琵琶今天侵襲四國、本州南側，有日本行程應注意其動態。歐洲模式（ECMWF）7日20時模擬顯示，另1熱帶擾動在南海發展，下周一侵襲港、澳，需再觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
