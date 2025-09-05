降低古蹟「修壞」風險 文化部預告修正古蹟修復法 落實傳統匠師分級

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
國定古蹟鹿港龍山寺修復過程曾因未尊重傳統工法，引發「修壞」的質疑。本報資料照片
國定古蹟鹿港龍山寺修復過程曾因未尊重傳統工法，引發「修壞」的質疑。本報資料照片

近年國定古蹟鹿港龍山寺、台南火車站陸續發生「修壞了」憾事，令人憂心傳統匠師修復的品質。文化部本周預告修正「古蹟修復及再利用辦法」部分條文草案，首度落實傳統匠師分級制度，將2019年開始實施的分級制度具體明確導入法令。此法除了明訂分級制度和取得方式，並規定古蹟修復團隊中，傳統匠師必須取得初級以上證書，其中至少有一名中級傳統匠師，主要負責匠師也必須具備中級以上證書。此一新法設六年落日條款，已有傳統匠師資格者，必須在六年之內取得證書，否則便失去修復資格。

此一辦法過去對傳統匠師的資格採較為寬鬆的認定，只須下列一項即可擁有修復古蹟的資格:被認定為文資保存技術者、名列內政部普查傳統工匠名錄、具有相當傳統技術及成果並經審查公告者。新法將傳統匠師分為初中高三級，匠師必須取得證書方能參與修復古蹟。修復古蹟的年資和參與古蹟修復工程的規模必須累積到一定程度，方能取得中級證書、成為主要負責匠師。

長年關心古蹟修復制度的南藝大校長邱上嘉表示，過去的傳統匠師資格認定，只要提出申請、通過委員勘查即可。但委員的勘查為「自由心證」，勘查若未落實，便會出現「掛名」匠師缺乏實作經驗、卻能成為主要負責匠師，這也是台灣古蹟經常「修壞」的關鍵問題。此外，內政部普查傳統工匠名錄是在1992年完成，這批匠師平均年齡破80歲，一半已作古，資料庫卻未更新。

因此，多年來，古蹟界一直想推動傳統匠師分級制度，透過考照與換照整理匠師名單、管理品質。邱上嘉表示，修法規定對修復有興趣者，只要通過考試便可取得初級證書進入工地擔任助理，累積一定資歷再可取得中級證書擔任主要匠師，如此修法可鼓勵新手進入工地見習。已取得修復資格的匠師，則可憑藉過去資歷申請中級以上證書，在限期六年的「換照」過程中，主管機關可導入研習課程，讓老一輩匠師「補課」取得職安、環保觀念等新的修復知識與倫理。

此次修法首度將傳統工藝保存者也列入傳統匠師之列。但邱上嘉認為，此舉可能讓許多跟古蹟修復無關的傳統工藝如布袋戲衣帽製作，也擁有古蹟修復資格，可能會導致另一種「借牌」現象，缺乏配套措施之前必須審慎評估。

