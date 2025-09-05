聽新聞
廣角鏡／迷你紅線誤導違停 民盼完整畫設
台中市大里區多處路口出現僅1公尺長的「迷你紅線」，不符10公尺規定，市議員江和樹指出，部分駕駛誤以為紅線外可停車卻遭開罰，質疑誤導民眾，甚至懷疑是否為增加罰款收入。
警方澄清，交岔路口10公尺內本就禁止停車，即使沒畫紅線仍禁止；若私自畫線將依法開罰並清除。大里區公所表示，比對街景圖發現，短紅線自2022年即存在，查不出畫設單位，將塗銷。不過，居民擔心恐導致亂停車，呼籲完整畫設。
FB留言