台大醫院要求「輕症持轉診單加號」 林靜儀支持

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台大醫院西址外科部門診貼有「輕症需持轉診單加號」公告，台大醫院表示，該院並無強制醫師不得加號，是否加號，仍由主治醫師自行評估，公告內容「是建議，而非強制」。圖／聯合報系資料照片
國內分級醫療倡議多年，未有明顯效果，本報獨家報導，台大醫院公告要求，若門診額滿，「輕症病人需持轉診單加號」，引發醫界討論。衛福部次長林靜儀昨天表示，「支持醫學中心要求輕症應經轉診」，並提醒民眾落實分級醫療，將醫療資源保留給「急、重、難、罕」病人。

林靜儀昨天在臉書上，公開表達對醫學中心主動要求「輕症應經轉診」的支持。她也指出，因應分級醫療，輕重症本就應該分流處理，衛福部已推動「大家醫制度」，民眾在基層診所就醫時，若醫師認定有轉診必要，可依分級醫療原則轉診，但「不會第一次就轉到台大」，會先轉診至中間層級的地區醫院、區域醫院就醫。

林靜儀說，若按照分級醫療原則，台大醫院「應全數只接受轉診病患」，不會有病人自己到台大醫院掛號情況，盼民眾理解醫療資源有限，第一線醫療人員已很辛苦，逐步落實分級醫療，政府一直推動各項分級醫療措施，並透過不同管道鼓勵宣導，但民眾自由就醫習慣已經養成，「連醫師都知道強制分級無法立刻達成」。

林靜儀 台大醫院 分級醫療 醫學中心

