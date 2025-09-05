聽新聞
「弱勢癌症」健保資源少 死亡率升

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
健保每年給付癌症新藥，但口腔癌、胃癌、子宮內膜癌及卵巢癌等，分到的健保資源少，形同弱勢癌症，死亡率不減反升。記者杜建重／攝影
健保每年給付癌症新藥，但口腔癌、胃癌、子宮內膜癌及卵巢癌等，分到的健保資源少，形同弱勢癌症，死亡率不減反升。記者杜建重／攝影

健保每年給付癌症新藥，但許多「弱勢癌症」，卻連最基礎的化學治療都未納入給付。癌症希望基金會副董事長羅盛典指出，近五年健保給付藥品，高達六成七被限縮給付，包括限制用藥時間及條件等，口腔癌、胃癌、子宮內膜癌及卵巢癌等，分到的健保資源少，形同弱勢癌症，死亡率不減反升。

癌症希望基金會統計，近五年健保給付口腔癌藥物兩項，全數限縮給付，給付對象比藥品適應症還少；胃癌五項，但基礎化療無健保給付，免疫治療無效，不可換用標靶，限縮給付比率二成；子宮內膜癌無藥物納入給付，連基礎化療也沒有；卵巢癌三項藥品納入給付，但限制標靶藥物使用對象，限縮比率三成三。

給付不足可能也使死亡率上升，一一二年子宮內膜癌死亡率為百分之二點四，去年增加至百分之二點六；卵巢癌的死亡率則由百分之三點五，攀升至百分之三點六。

台大醫院腫瘤醫學部主治醫師梁逸歆表示，統計顯示，弱勢癌症患者在死亡前一年獲得的健保資源極少，給付金額僅約卅至五十萬元，胃癌病人死亡前一年，健保僅給付五十七萬，為十大癌症中倒數第二；最慘的是食道癌，病人死亡前每年給付藥費僅約卅萬。

健保限縮給付，導致病人需要自費，對弱勢癌別患者，經濟壓力雪上加霜。羅盛典說，弱勢癌別未必發生率低，患者社會經濟地位屬弱勢，對外發聲聲量較小，以頭頸癌為例，百分之六十一每月收入低於五萬元，八成五教育程度在高中職以下；頭頸癌中的口腔癌，去年健保十大癌症支付藥費中敬陪末座，人年藥費僅四萬二千元。

