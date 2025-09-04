聽新聞
聯合報／ 本報訊

腎臟疾病的預防與保健 乳癌的預防與治療

主講：林口長庚內科部部長田亞中、北榮癌症防治科主任趙大中

時間：9月13日（六）上午10時至12時、下午2時至4時

地點：新北市立圖書總館演講廳 新北市板橋區貴興路139號3樓

洽詢：02-2395-5211 洪鈞培文教基金會、02-2953-7868 新北市立圖書館

不實醫材採購詐3377萬 北榮醫師、醫檢師等5人貪汙等罪起訴

詐領研究與採購費逾3000萬元 北榮醫師貪污罪起訴

台大、北榮不拒收輕症患者加號 北榮院長陳威明：掛號方式不變

93軍人節...國防部感謝北榮醫療團隊無私 守護癌症病童康復之路

1/4成人卵圓孔未閉合！台中榮總最新研究揭：這手術腦再中風降90%

42歲邵姓婦人去年10月突發左側麻木無力，經診斷為缺血性腦中風，治療後未留下後遺症，但查不出病因，經轉診台中榮總接受顱超...

桃捷又跳電了！晚間19列車、1200旅客受影響 都是第3軌供電異常

桃捷今上午11點23分才發生全線跳電，今晚7點18分全線第3軌供電設備二度發生異常，全線受影響約4分鐘，共計影響列車19...

把握明天好天氣！周末恐有熱帶擾動發展 午後雷雨範圍擴大

輕度颱風琵琶朝日本移動，對台灣沒有直接影響，但中央氣象署預報員林定宜表示，周末可能有熱帶擾動發展，是否增強為颱風仍須持續...

中元普渡供品「好兄弟吃過」易壞？營養師還清白：做到4點就沒事

中元普渡即將在本周六(6日)到來，不少商家企業及民間家戶皆忙著準備供品準備請「好兄弟」。營養師高敏敏指出，大家有沒有發現每次拜過的供品好像都特別容易壞？難道真的是「好兄弟」吃過？她特此澄清，表示只要選對食材、包裝完整，控制拜拜時間，及拜完即時保存、加熱處理，就能讓供品保鮮，除了「好兄弟」吃得滿意，自己也能顧好健康。

「全家」響應國際慈善日！攜手賽珍珠基金會啟動「全家珍愛新住民」公益計畫

每年9月5日為聯合國訂定的「國際慈善日」，旨在鼓勵民眾透過志願服務、慈善行動幫助他人。台灣新住民、新二代子女合計突破百萬...

羅一鈞掌疾管署 健保署長陳亮妤

衛福部疾病管制署長、中央健康保險署長人事昨天底定，分別由疾管署代理署長羅一鈞、健保署副署長陳亮妤升任。主管防疫的羅一鈞有...

