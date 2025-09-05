羅一鈞掌疾管署 健保署長陳亮妤

聽新聞
聯合報／ 記者翁唯真林琮恩沈能元／台北報導
衛福部疾病管制署長、中央健康保險署長人事昨天底定，分別由疾管署代理署長羅一鈞健保署副署長陳亮妤升任。主管防疫的羅一鈞有「國民女婿」之稱，成為首位由防疫醫師起步的疾管署長；掌管全年九千多億健保總額的陳亮妤，表示將持續推動慢性病八八八計畫、癌症防治、健保數位建設等。

衛福部長石崇良本月一日上任，積極安排部內相關人事，衛福部次長莊人祥昨天證實，疾管署及健保署長由現任副署長羅一鈞、陳亮妤升任，石崇良已布達，預計下周二辦理交接儀式。羅一鈞特別強調，防疫團隊一向勤樸儉約，此次交接儀式懇辭花籃賀禮。

羅一鈞昨天先表示感謝行政院長官和部長石崇良的肯定，他說，疾管署的首要任務是對下一次的大疫做好準備，防疫和感控人才的儲備和培養是重中之重。自己受惠於防疫醫師制度，才能在十七年前由一位台大感染科醫師，進入政府擔任第四屆防疫醫師，並獲選送美國受訓、赴非洲疫調、親歷國內大小防疫戰役。

羅一鈞說，經過十七年後成為第一位自防疫醫師起步的疾管署長。疾管署疫後已陸續推展傳染病防治醫療網作業辦法修訂，興建國家防疫中心等，將秉持「人才為防疫根本」，在防疫、感控和愛滋結核防治人才培育和留用投入更多資源，也要讓第一線夥伴獲得更多的支持鼓勵。

陳亮妤是精神科醫師，原為台北市立聯合醫院昆明防治中心主任，二○二三年三月至衛福部擔任心理健康司長，去年九月調任健保署副署長，如今升任健保署長。

陳亮妤昨天發出聲明表示，自己在衛福部心健司長任內，推動青壯世代心理支持方案、國家心理韌性計畫、首創酒癮防治中心等方案，進入健保署之後，在現任部長石崇良指導下，推動慢性病八八八計畫、癌症防治、健保數位建設等醫療政策；未來職務轉換，深感責任重大，將繼續在崗位上努力，也期盼大家一如既往地給予支持與指教。

