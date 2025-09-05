國內鮮乳消費量 恐首度負成長

根據農業部統計，二○一八年因手搖飲、咖啡市場崛起，國內鮮乳年平均消費成長量來到百分之八點七的高峰，但之後因市場趨於飽和而成長緩慢，今年恐迎來首次負成長，少子化、豆乳、燕麥乳等替代品增加都是影響原因之一，初估今年每人每年鮮乳消費量將下降到廿一公斤。

農業部表示，已爭取廿億元經費，協助酪農產業升級，包括乳製品多元開發與擴大應用、配合學校午餐獎勵採用國產可溯源鮮乳和原味保久乳等。另也將持續推動每頭低產乳牛淘汰獎勵二點五萬元。

中華民國乳業協會昨舉辦七十周年會員大會。農業部畜牧司長李宜謙表示，國內鮮乳每年平均消費成長量，在二○一四至二○一八年因手搖飲、咖啡市場崛起而提升，尤其二○一八年高達百分之八點七，但在市場趨於飽和下，成長變得緩慢。

李宜謙表示，二○二二年每人每年鮮乳消費量廿二點二一公斤，但在豆乳、燕麥乳等替代產品出現與需求增加下，鮮乳的消費量也面臨下滑，再加上過往鮮乳主要消費人口多為兒童，隨出生數減少，也會影響消費量。預估今年會下滑至廿一公斤，消費成長量恐首次看到負成長。這對酪農業是一個警訊。

實際上，根據農業部統計，目前國內乳牛飼養場數五四七戶，有愈來愈少的趨勢，不過去年產乳量約四十五萬公噸，仍超過四十三點五萬噸的目標生產量。

由於明年七月起，經農業部認證的國產乳才可稱為鮮乳，進口液態乳將標示為「牛乳」，有酪農業者認為，隨著台灣進入超高齡社會，國產乳標示應設計得大又清楚，否則老人家恐難以辨識。

現行美國牛乳在台市占率約百分之十二，由於對美關稅仍談判中，不少酪農也憂心進口乳標示有可能會被美國認定違反ＷＴＯ不歧視及最惠國待遇等貿易原則，而強制要求刪除。中華民國乳業協會秘書長方清泉強調，如實標示就是公平競爭，美國不能抹滅食品安全和民眾知的權利，會和美國抗爭到底。

至於紐乳零關稅進口後，是否有牧場離牧的情況？雲林高健酪農聯誼會長、中央畜產會乳價評議委員張正杰表示，近年酪農確實有減少，一來酪農年事已大，或是小孩不願接手等，不見得全都和紐乳零關稅進口有關，以前酪農戶最多可達一千三百多戶，現在約五三○戶，但整併下生乳產量沒有明顯減少。

